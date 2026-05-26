Ο Σταύρος Φλώρος δίνει την πιο δύσκολη μάχη της ζωής του, νοσηλευόμενος σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Survivor στον Άγιο Δομίνικο. Τα τελευταία νέα για την πορεία της υγείας του προκαλούν συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς το νέο πολύωρο χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τον πατέρα του 22χρονου, η επέμβαση διήρκησε περίπου οκτώ ώρες. Όπως εξήγησε, στόχος των επεμβάσεων είναι να αποκατασταθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι σοβαρές βλάβες που προκλήθηκαν από το τραγικό περιστατικό. «Χθες το βράδυ περίπου στις 24:00 τελείωσε ένα χειρουργείο που είχε ο Σταύρος στο δεξί πόδι, το οποίο διήρκησε 8 ώρες. Ήταν ένα χειρουργείο που ήθελε μεγάλη προσοχή αλλά και λεπτή δουλειά, καθώς τοποθέτησαν ένα κομμάτι δέρματος σε ένα σημείο που έλειπε. Πήγε καλά η επέμβαση αυτή, ωστόσο θέλουμε ακόμη 1-2 μέρες ακόμη για να είμαστε σίγουροι. Μέχρι στιγμής έχει κάνει 4 χειρουργεία στο δεξί πόδι, με τα 3 να είναι πιο σοβαρά και το 4ο λιγότερο. Όλα πήγαν καλά και αναμένουμε πώς θα εξελιχθεί η αποκατάσταση για να δούμε αν θα γίνουν και άλλα. Στο αριστερό πόδι ακόμα δεν έχει γίνει κάποια επέμβαση γιατί είναι πρησμένο», είπε συγκεκριμένα στο Buongiorno.

Παρά τους έντονους πόνους και τις δύσκολες στιγμές που βιώνει καθημερινά, ο Σταύρος Φλώρος προσπαθεί να διατηρεί τη δύναμη και την αισιοδοξία του. Ο πατέρας του περιέγραψε πως ο νεαρός δείχνει αξιοθαύμαστη ψυχραιμία, προσπαθώντας συνεχώς να χαμογελά και να παραμένει θετικός, ακόμη και όταν η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επώδυνη. «Οι γιατροί μας λένε ότι θα πατήσει το δεξί πόδι μετά από 2-3 μήνες. Καθημερινά όμως αυτό κρίνεται και μπορεί να αλλάξει», πρόσθεσε.

Στο πλευρό του βρίσκονται από την πρώτη στιγμή οι δικοί του άνθρωποι, που δεν φεύγουν λεπτό από κοντά του, ενώ τεράστια είναι και η συμπαράσταση που λαμβάνει από τον κόσμο.

«Διαβάζω όλα τα μηνύματά σας, τα περισσότερα γράφουν “ίσως να μη διαβάσεις ποτέ αυτό το μήνυμα”, αλλά πραγματικά προσπαθώ να τα διαβάσω όλα και μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη», ανέφερε σε βίντεό του στα social o Σταύρος Φλώρος μέσα από την κλινική στο Μαϊάμι.