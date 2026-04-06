Ελένη Βουλγαράκη: «Όποιος έχει μια σχέση καλή και σοβαρή βλέπει μελλοντικά»

Τους τελευταίους μήνες, η Ελένη Βουλγαράκη μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, όπου βρίσκεται ο αγαπημένος της, Φώτης Ιωαννίδης.

Η Ελένη Βουλγαράκη μιλά για τη ζωή της στην Πορτογαλία

Για τη νέα της καθημερινότητα μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star το πρωί της Δευτέρας 6/4. «Δεν υπάρχει νέα πραγματικότητα στην Πορτογαλία. Υπάρχει και η Πορτογαλία και η Ελλάδα. Πάνω-κάτω τα ίδια. Διαφορετικές συνθήκες, καταπιάνομαι με διαφορετικά πράγματα, αλλά είναι όλα ωραία και ευχάριστα», δήλωσε αρχικά η ραδιοφωνική παραγωγός, αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη Λισαβόνα: «Έχω μια δυσκολία στη συνεννόηση, τουλάχιστον με κάποιες υπηρεσίες με τις οποίες προσπάθησα να επικοινωνήσω. Εντάξει, τη βρίσκω την άκρη μου, το ChatGPT με έχει σώσει».

Για την παρουσία της το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, η Ελένη Βουλγαράκη δε θέλησε να αποκαλύψει αν επρόκειτο για teaser μιας μελλοντικής συνεργασίας τους, στάθηκε μόνο στη μεγάλη εκτίμηση που έχει για την παρουσιάστρια.

«Δεν μπορώ σίγουρα να ακολουθήσω ένα καθημερινό πρόγραμμα, αλλά το Σαββατοκύριακο είναι κάτι που θα μπορούσα να συζητήσω και να συμφωνήσω, υπό προϋποθέσεις. Μαγνητοσκοπημένα, ηχογραφημένα… κατάλαβες. Ψάχνω τέτοια πράγματα. Έρχονται πράγματα και κουμπώνουν. Όλα καλά θα πάνε. Είμαι αισιόδοξη», ξεκαθάρισε όσον αφορά το τηλεοπτικό της μέλλον.

Η Ελένη Βουλγαράκη σχεδιάζει το μέλλον με τον Φώτη Ιωαννίδη

«Όποιος έχει μια καλή και σοβαρή σχέση βλέπει και το μέλλον… Τώρα θα δούμε. Όλα είναι στο πρόγραμμα», απάντησε στο ενδεχόμενο να κάνει το επόμενο βήμα με τον σύντροφό της.

Η Ελένη Βουλγαράκη αποφάσισε να παραιτηθεί από τη ραδιοφωνική εκπομπή με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, «Τα Κουνάβια», προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό του ποδοσφαιριστή, ο οποίος πήρε μεταγραφή στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Πλέον, απολαμβάνει περισσότερες στιγμές ελευθερίας, ενώ παράλληλα ασχολείται με τα social media.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star