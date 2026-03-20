Ελένη Βουλγαράκη: Το elegant σαλόνι του νέου της σπιτιού στην Πορτογαλία

Η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης ζουν τον έρωτά τους μακριά από την Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Λισαβόνα, λόγω της μεταγραφής του ποδοσφαιριστή στην Σπόρτινγκ.

Οι δυο τους μετακόμισαν σε νέο σπίτι στην Πορτογαλία για δεύτερη φορά μάλιστα μέσα σε λίγους μήνες.

Παρά τη δυσαρέσκεια που της προκαλεί κάθε μετακόμιση και τις δυσκολίες που συνάντησε, η ίδια φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει να απολαμβάνει τη νέα της καθημερινότητα στη Λισαβόνα, την πόλη που πλέον αποτελεί τη βάση της.

Μέσα από μία φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagram, μας δίνει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα από το σαλόνι του νέου της σπιτιού, το οποίο ξεχωρίζει για τη minimal αλλά ιδιαίτερα ζεστή αισθητική του.

Αποτυπώνει έναν κομψό και φωτεινό χώρο διακοσμημένο με γούστο και ισορροπία. Στο κέντρο δεσπόζει ένα ξύλινο τραπέζι με λιτές γραμμές, πάνω στο οποίο έχει τοποθετηθεί ένα κεραμικό βάζο με πλούσια ανθοδέσμη σε αποχρώσεις του ροζ και του κόκκινου, προσθέτοντας ζωντάνια στο περιβάλλον.

Πίσω του, λευκές ημιδιάφανες κουρτίνες επιτρέπουν στο φυσικό φως να διαχέεται απαλά στον χώρο, δημιουργώντας μια αίσθηση ηρεμίας.

Στο προσκήνιο, ένα διακοσμητικό δίσκο με γυάλινες καράφες και ποτήρια ενισχύει τη φινέτσα, ενώ στο πλάι διακρίνονται χρυσά κηροπήγια με λευκά κεριά.

Την εικόνα ολοκληρώνει ένα μοντέρνο φωτιστικό οροφής με γεωμετρικό σχεδιασμό και γυάλινες λεπτομέρειες, που προσθέτει μια σύγχρονη πινελιά.

Ελένη Βουλγαράκη – Φώτης Ιωαννίδης



«Έχω συνηθίσει τα ταξίδια. Είναι σαν να πηγαίνω Γλυφάδα – Κηφισιά. Η θάλασσα στη Λισαβόνα είναι ωραία, αλλά όχι σαν την Ελλάδα. Τι λες παιδί μου; Δεν ξέρω τι λέει ο κ. Λάγιος. Η συγκατοίκηση δεν σκοτώνει καθόλου τον έρωτα. Γενικότερα, η συγκατοίκηση είναι πολύ ωραία συνθήκη νομίζω, ειδικά άμα τα βρίσκεις με τον άνθρωπό σου και κάνεις συνέχεια πράγματα. Μαγειρεύω και δεν το πίστευα ότι το έχω τόσο πολύ με την κουζίνα. Κάνω κάτι συνταγές που βλέπω στο TikTok. Η σπεσιαλιτέ μου είναι τα φασολάκια» είχε πει η Ελένη Βουλγαράκη στο «Πρωινό».



