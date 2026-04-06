«Ο Ρέμος μπορεί να σταματήσει από τα μπουζούκια του χρόνου»

Τι ανέφερε σε ρεπορτάζ της η Τίνα Μεσσαροπούλου

06.04.26 , 15:09
Μία αποκάλυψη- βόμβα έκανε η Τίνα Μεσσαροπούλου για τον Αντώνη Ρέμο μέσα από την εκπομπή Happy Day. H τηλεκριτικός ανέφερε πως ο τραγουδιστής παρόλη τη μεγάλη επιτυχία που έκανε, σκέφτεται από τη νέα χρονιά να αφήσει τα μπουζούκια προκειμένου να ξεκουραστεί και να αφιερώσει χρόνο στην Υβόννη και την κόρη τους Ελένη. 

O Aντώνης Ρέμος με τη σύζυγό του, Υβόννη Μπόσνιακ/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεκριτικού ο τραγουδιστής φέρεται να είναι ενοχλημένος με το γεγονός πως το δίδυμο Μαροσούλη- Κοτταρίδη έχουν κάνει πρόταση στον Νίκο Οικονομόπουλο να εμφανίζεται σε ένα καινούργιο μαγαζί τους.

Aντώνης Ρέμος/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/ Νίκος Δρούκας 

Η τηλεκριτικός τόνισε πως ο Αντώνης Ρέμος εμφανίζεται στο NOX των Μαροσούλη- Κοταρίδη όταν άκουσε αυτή την είδηση για τον συνάδελφό του εξέφρασε την επιθυμία του να σταματήσει από τα μπουζούκια και στο εξής να δίνει για τους θαυμαστές του μόνο συναυλίες. 

Αυτό βέβαια αναμένεται να γίνει από το νέο έτος.

Παρόλο που θα εμφανίζεται σε άλλο μαγαζί, όχι στο NOX. Ε μοιράζεται η αγάπη και η εκτίμηση”, τόνισε όλο νόημα η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος/ φωτογραφία από NDP

Οι δύο τραγουδιστές κυριαρχούν σταθερά στα ελληνικά charts (όπως το Top 20), μοιραζόμενοι συχνά τις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων του κοινού, ενώ πολλοί θαυμαστές τους αναφέρουν πως τα τραγούδια τους έχουν παρόμοιους τίτλους.

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι το “Σκάσε ένα φιλί” του Νίκου Οικονομόπουλου και το “Κομμάτια τα φιλιά” με το “Σπασμένα κομμάτια της καρδιάς” του Αντώνη Ρέμου. 
 

