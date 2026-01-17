Υβόννη Μπόσνιακ: Οι τρυφερές ευχές στον «δικό» της Αντώνη

Με μια τρυφερή φωτογραφία κι ένα σύντομο, αλλά ουσιαστικό μήνυμα, η Υβόννη Μπόσνιακ θέλησε να ευχηθεί δημόσια στον αγαπημένο της, Αντώνη Ρέμο, για την ονομαστική του εορτή.

Η σχεδιάστρια μόδας, που βρίσκεται στο πλευρό του τραγουδιστή από το 2010, δε χάνει ευκαιρία να εκφράζει μέσω social media την αγάπη που τρέφει για εκείνον, και η σημερινή ημέρα ήταν η τέλεια αφορμή για να το κάνει και πάλι.

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2010 και το 2018 επισφραγίστηκε με έναν όμορφο γάμο, στον οποίο παρευρέθηκαν στενοί φίλοι και η οικογένεια, και η τελετή έγινε γνωστή για την απλότητά της, αλλά και τη συγκινητική ατμόσφαιρά της. Από τότε, η ζωή τους εμπλουτίστηκε με ακόμη μεγαλύτερη χαρά, όταν απέκτησαν μαζί την κόρη τους, Ελένη, προσθέτοντας ένα ακόμα πολύτιμο στοιχείο στην ήδη γεμάτη ζωή τους. Οι ευτυχισμένοι γονείς αναφέρονται συχνά στη μικρή τους σε συνεντεύξεις, καθώς αποτελεί πηγή χαράς και έμπνευσης για εκείνους.

Η Υβόννη Μπόσνιακ, πέρα από τον απεριόριστο θαυμασμό για τον σύζυγό της, συμμετέχει ενεργά στη ζωή και τις δραστηριότητές του, δείχνοντας αφοσίωση και στήριξη σε κάθε επαγγελματικό του βήμα. Είναι πάντα δίπλα του, είτε πρόκειται για εμφανίσεις στη σκηνή, είτε για προσωπικές στιγμές που μοιράζονται μαζί ως οικογένεια. Οι κοινές αναρτήσεις τους στο Instagram δείχνουν μια δυνατή και τρυφερή σχέση, βασισμένη σε αμοιβαία εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό.

Οι τρυφερές ευχές της Υβόννης Μπόσνιακ στον «δικό» της Αντώνη που γιορτάζει

Στην ανάρτησή της για την ονομαστική του εορτή, η Υβόννη έγραψε λίγα λόγια που όμως αποπνέουν τρυφερότητα και στοργή:

«Να τος. Ο δικός μου ο Αντώνης. Χρόνια Πολλά», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας τη φράση με μια κοινή τους φωτογραφία.

Η εικόνα αυτή σε συνδυασμό με τα λόγια της δείχνει με τον πιο ζεστό τρόπο πόσο σημαντικός είναι ο Αντώνης Ρέμος για εκείνη, αλλά και πόσο δεμένη είναι η οικογένεια που έχουν δημιουργήσει μαζί, με τη μονάκριβη κόρη τους να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά τους.

Αντώνης Ρέμος: Το πρόβλημα υγείας και η αναβολή των εμφανίσεων με τον Μάστορα

Πρόσφατα, ο Αντώνης Ρέμος ανησύχησε τους followers του. Σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, ανακοίνωσε την προσωρινή αναβολή των εμφανίσεών του με τον Χρήστο Μάστορα, αποκαλύπτοντας το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε και το οποίο τον κράτησε για λίγο εκτός πίστας.

«Φιλαράκια μου, καλησπέρα. Κάνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να σας ενημερώσω ότι αυτή την εβδομάδα, δηλαδή 9, 10 και 11 Ιανουαρίου, δε θα μπορέσω να τραγουδήσω στο NOX, γιατί αντιμετωπίζω μια ιογενή λοίμωξη και μ’ έχει καταβάλει αρκετά.

Αποφασίσαμε με τους γιατρούς μου ότι το καλύτερο είναι να ξεκουραστώ λίγο. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, για όλους εσάς που κλείσατε τραπέζι. Θα τα πούμε τις επόμενες βδομάδες. Ευχαριστώ», ακουγόταν να λέει ο γνωστός τραγουδιστής, φανερά εξαντλημένος.