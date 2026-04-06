Koυτσουμπής: Το τραγούδι που αφιέρωσε στην Κατερίνα Καινούργιου

Με ποιο σημαντικό γεγονός της ζωής του συνέπεσε ο ερχομός της κόρης

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έγινε πατέρας για πρώτη φορά την Παρασκευή με τη γέννηση ενός υγιούς κοριτσιού από την Κατερίνα Καινούργιου.
  • Η Καινούργιου γέννησε με καισαρική τομή, το κοριτσάκι ζυγίζει 2,6 κιλά.
  • Ο Κουτσουμπής γιόρτασε τα δύο σημαντικά γεγονότα με πάρτι στο μαγαζί του και αφιέρωσε το τραγούδι "Ρίνα Κατερίνα" στην Καινούργιου.
  • Η Καινούργιου εξέφρασε τη μεγάλη της συγκίνηση κρατώντας το μωρό στην αγκαλιά της, ευχαριστώντας τον Άγιο Νεκτάριο.
  • Η παρουσιάστρια είχε εκφράσει την επιθυμία της να γίνει μητέρα και να προσφέρει ανέσεις στο παιδί της.

Διπλές χαρές έχει ο Παναγιώτης Κουτσουμπής καθώς την Παρασκευή έγινε πατέρας για πρώτη φορά καθώς η Κατερίνα Καινούργιου έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, και το μαγαζί του στο Κολωνάκι έκλεισε 5 χρόνια λειτουργίας.

 

 

Ευτυχισμένη μαμά η Κατερίνα Καινούργιου: Το βίντεο από το μαιευτήριο!

Ο επιχειρηματίας, που σύμφωνα με τον γυναικολόγο της παρουσιάστριας Αλέξανδρο Τζεφεράκο, μόλις είδε την κόρη του “έλιωσε”,  μετά το μαιευτήριο έκανε πάρτι στο μαγαζί του γιορτάζοντας τα δύο σημαντικά γεγονότα της ζωής του.

Εκεί αφιέρωσε στην αγαπημένη του ένα τραγούδι που δεν ήταν άλλο από το “Ρίνα Κατερίνα” του Κώστα Μπίγαλη. 

Ο επιχειρηματίας που εδώ και δύο χρόνια έχει βρει την ιδανική σύντροφο στο πρόσωπο της παρουσιάστριας έλαμπε από χαρά όταν έλεγε το όνομα της Κατερίνας με τους φίλους του να δίνουν τον ρυθμό.

H Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Η Κατερίνα Καινούργιου συνεχίζει να είναι στο μαιευτήριο καθώς γέννησε με καισαρική τομή την Παρασκευή φέρνοντας στον κόσμο ένα χαριτωμένο κοριτσάκι βάρους δυο κιλών και 600 γραμμαρίων.

 

 

Η συγκίνησή της ήταν τόσο μεγάλη όταν κράτησε στην αγκαλίτσα της το μικρό της πλασματάκι που με τόση λαχτάρα περίμενε που δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει και να ευχαριστεί τον Άγιο Νεκτάριο για το δώρο που της έκανε. Που την αξίωσε να γίνει μητέρα. Η ίδια άλλωστε είχε εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία της να φέρει στον κόσμο ένα παιδάκι και να δουλεύει προκειμένου να του προσφέρει όλες τις ανέσεις.

