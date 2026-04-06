Αγία Παρασκευή: Τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης του 47χρονου Άκη

«Το βρήκαν το παιδί, σκοτωμένο το παιδί. Ο ιατροδικαστής θα μας πει τώρα»

Αγία Παρασκευή: Τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης του 47χρονου Άκη
Αγία Παρασκευή: Τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης του 47χρονου Άκη Αξιώτη- Όσα είπε η μητέρα του/ Αλήθειες με τη Ζήνα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η σορός του 47χρονου Λευτέρη (Άκη) Αξιώτη βρέθηκε στο Σχιστό, επιβεβαιώνοντας την εξαφάνισή του.
  • Ο Άκης είχε χαθεί από την Αγία Παρασκευή στις 25 Μαρτίου, όταν βγήκε για καφέ.
  • Ενεργοποιήθηκε Silver Alert, αλλά δεν υπήρξαν πληροφορίες για τέσσερις ημέρες.
  • Η μητέρα του έκανε έκκληση στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, λίγες ώρες πριν την ανακάλυψη της σορού του.
  • Ο Άκης ήταν ανιψιός του γνωστού μουσικοσυνθέτη Γιώργου Μανισαλή.

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση του αγνοούμενου Λευτέρη (Άκη) Αξιώτη, τον οποίο αναζητούσε η μητέρα του. Η σορός που εντοπίστηκε στο Σχιστό, ανήκει τελικά στον 47χρονο, όπως μετέδωσε η εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα.

Τα ίχνη του Άκη χάθηκαν από το σπίτι του στην Αγία Παρασκευή, το πρωί της 25ηε Μαρτίου, όποτε είχε βγει να πιει έναν καφέ. Είχε πάρει μαζί το πορτοφόλι του και αφήσει πίσω το κινητό του τηλέφωνο. 

Αγία Παρασκευή: Τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης του 47χρονου Άκη

Τέσσερις μέρες αργότερα, ενεργοποιήθηκε Silver Alert από τη Γραμμή Ζωής, όμως δεν υπήρχε καμία πληροφορία. Την περασμένη Παρασκευή, η οικογένειά του απευθύνθηκε στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, όπου η μητέρα του έκανε μια σπαρακτική έκκληση για το παιδί της.  

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Ευγενίας Πουλοπούλου και της εκπομπής, το πρωί του Σαββάτου -λίγες ώρες μετά την εκπομπή της Νικολούλη- ενημερώθηκε το Silver Alert ότι υπάρχει μία σορός η οποία έχει μεταφερθεί στο Σχιστό. «Δυστυχώς, τα νέα ήτανε τα τραγικότερα, διότι είναι η σορός του Άκη και είναι νεκρός, όπως μας επιβεβαίωσε η μητέρα του», μετέδωσε η Μαρία Παναγοπούλου στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα. 

Αγία Παρασκευή: Τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης του 47χρονου Άκη

Η μητέρα του επιβεβαίωσε την τραγική είδηση στις Αλήθειες με τη Ζήνα

«Το βρήκαν το παιδί, σκοτωμένο το παιδί. Ο ιατροδικαστής θα μας πει τώρα. Το είχανε λέει μέσα σε ένα οικόπεδο βάλει. Μια γυναίκα λέει το είδε εκεί, πήρε τηλέφωνο την αστυνομία. 

Αχ, τα πάντα ήτανε. Έγραφε τραγούδια, έκανε, έπαιζε με τον θείο του, με τον Μανισαλή. Ο Μανισαλής ήτανε ο μεγάλος συνθέτης. Είπε χιλιάδες τραγούδια δεν μπορώ να τα θυμηθώ τώρα. Τον είχε πιο πολύ και από πατέρα του και η αδερφή μου. Τον είχανε, ένα παιδί είχανε, τι να σου πω, τον λατρεύανε όλοι. Πολύ μεγάλη αγάπη. Και του έλεγε επειδή δεν μπορούσε να παίξει τελευταία, είχε και Parkinson ο γαμπρός μου, του έλεγε “Νονέ”, γιατί τον είχε βαφτίσει κιόλας, “να παίξω μια μουσική εγώ να δω αν σ' αρέσει να βάλουμε σε αυτά τα τραγούδια;”

Αγία Παρασκευή: Τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης του 47χρονου Άκη

Ήταν το καλύτερο παιδί που υπήρχε. Μπορεί να τον έβριζες, να τον έδερνες και σε λίγο να έλεγε «Έλα μωρέ, δεν πειράζει, πώς το 'κανες;” “Συγγνώμη”, να του έλεγαν, “Τελείωσαν όλα, τα ξέχναγε”. Δεν είχε κακία μέσα του ποτέ. Ήταν της εκκλησίας, ήταν άλλο πράγμα. Εάν έφευγε μια ώρα-δύο από το σπίτι, θα με έπαιρνε δυο-τρία τηλέφωνα. “Ε, μανούλα, θα έρθω την τάδε ώρα”», περιέγραψε η μητέρα του στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα. 

Ο Λευτέρης Αξιώτης, Άκης όπως τον φώναζαν, ήταν ανιψιός του γνωστού μουσικοσυνθέτη Γιώργου Μανισαλή.
 

