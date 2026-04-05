Πασχαλινό μανικιούρ 2026 για τα πιο cool ανοιξιάτικα νύχια

Το Πάσχα δεν είναι απλώς μια γιορτή, είναι η ανεπίσημη έναρξη της άνοιξης, η στιγμή που ανανεώνουμε τη διάθεσή μας, την γκαρνταρόμπα μας και, φυσικά, τα νύχια μας.

Οι φετινές τάσεις στα πασχαλινά νύχια ισορροπούν ανάμεσα σε μίνιμαλ προτάσεις και πιο arty επιλογές. Από τα πιο ρομαντικά σχέδια εμπνευσμένα από την εαρινή ανθοφορία μέχρι τις σοκολατένιες αποχρώσεις που θυμίζουν τα αγαπημένα πασχαλινά αυγά, οι επιλογές είναι αμέτρητες. Οι pastel τόνοι, όπως το απαλό μπλε, παραμένουν σταθερή αξία για όσες αγαπούν τη διακριτική κομψότητα, ενώ τα pistachio green νύχια δίνουν μια πιο σύγχρονη και trendy πινελιά.

Η άνοιξη είναι η εποχή της ανανέωσης, στα πάντα, ακόμα και στα νύχια

Για τις πιο τολμηρές, τα σχέδια με πουά σε παστέλ αποχρώσεις ή τα πολύχρωμα French tips αποτελούν ιδανική επιλογή για νύχια που ξεχωρίζουν. Τα micro florals και οι λεπτές ρίγες φέρνουν μια καλλιτεχνική διάσταση και εμπλουτίζουν με χρώμα και παιχνιδιάρικη διάθεση το ανοιξιάτικο λουκ των χεριών.

Το σημαντικότερο; Να επιλέξεις ένα σχέδιο που σε εκφράζει και σε κάνει να νιώθεις όμορφα. Το πασχαλινό μανικιούρ δεν είναι απλώς μια τάση ομορφιάς, αλλά ένας ακόμη τρόπος να γιορτάσεις την αλλαγή εποχής. Άλλωστε, τίποτα δεν συμπληρώνει καλύτερα μια ανοιξιάτικη εμφάνιση από τα περιποιημένα νύχια που αποπνέουν φρεσκάδα, χρώμα και θετική ενέργεια.

Συντάκτης: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

