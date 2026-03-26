Αυτά είναι τα πιο trendy hair accessories της φετινής άνοιξης!

Τόσο η μόδα όσο και η ομορφιά αγαπούν τις λεπτομέρειες και πολύ συχνά αυτές είναι που καθορίζουν το συνολικό αποτέλεσμα ενός look.

Τα hair accessories ξεφεύγουν απο τον ρόλο του πρακτικού εργαλείου styling και μεταμορφώνονται σε μικρά διακοσμητικά κοσμήματα, με τις τάσεις στην κοσμηματοποιία να περνούν όλο και πιο περισσότερο στα μαλλιά.

Πέρλες, κρύσταλλα, επιχρυσωμένα φινιρίσματα, αλλά και πιο μίνιμαλ επιλογές από ρητίνη ή μετάξι, δημιουργούν μια νέα κατηγορία αξεσουάρ που ακροβατούν ανάμεσα στο χρηστικό και το διακοσμητικό.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα κομμάτια να φοριούνται όχι μόνο για πρακτικούς λόγους, αλλά και σαν statement. Γιατί, λοιπόν, να σταματήσεις στα σκουλαρίκια όταν μπορείς να δώσεις έμφαση και στο χτένισμά σου;

Διάλεξε το σωστό hair accessory

Αν έχεις κοντά μαλλιά, μία λεπτή μπαρέτα, ένα χτενάκι ή μία φουρκέτα με λεπτομέρεια μπορεί να αλλάξει αμέσως την εικόνα χωρίς να «βαραίνει».

Για πιο μακριά ή πυκνά μαλλιά, claw clips και pony cuffs προσφέρουν σταθερότητα, ενώ τα scrunchies προσθέτουν όγκο και υφή. Σε πιο επίσημες εμφανίσεις, τα κρύσταλλα και οι πέρλες προσδίδουν ένταση και λάμψη.

Από την άλλη πλευρά, τα μονόχρωμα κομμάτια σε μέταλλο, ρητίνη ή μαύρο/ταρταρούγα υπόσχονται ένα πιο μίνιμαλ αποτέλεσμα.

