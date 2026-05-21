Την πόρτα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων περνούν τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αρχή γίνεται σήμερα με τα μη πολιτικά πρόσωπα και η συνέχεια θα δοθεί αύριο με τους εμπλεκόμενους βουλευτές.

Όπως μετέδωσε η δημοσιογράφος του Star Τασούλα Παπανικολάου στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη, σήμερα κλήθηκαν για εξηγήσεις επτά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσά τους και ο πρώην Πρόεδρος του Οργανισμού Δημήτρης Μελάς αλλά και αγρότες. Το σύνολο των μη πολιτικών προσώπων σε αυτή τη δικογραφία φθάνει τα 50 άτομα

Δεν εμφανίστηκαν οι ίδιοι αλλά οι δικηγόροι τους και ζήτησαν προθεσμία για αρχές Ιουνίου, κάτι που ήταν αναμενόμενο όπως ανέφερε η δικαστική συντάκτρια του Star, προκειμένου να πάρουν τη δικογραφία και να δώσουν τις εξηγήσεις τους στους δύο Ευρωπαίους Εισαγγελείς που χειρίζονται την υπόθεση, την κα Παπανδρέου και τον κ. Μουζάκη

Τι αναφέρουν τα στοιχεία μέχρι τώρα; Ότι είχαν την πρόθεση ή τους ζητείται να παρέμβουν για να πάρουν κάποιοι παράνομες επιδοτήσεις, όπως και να κάνουν «τα στραβά μάτια» σε ελέγχους.

Για αύριο έχουν λάβει κλήση οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχονται για την υπόθεση αυτή. Οι εννέα ελέγχονται για το πλημμέλημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και οι δύο, για κακούργημα, καθώς η φερόμενη απάτη ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Όπως επίσης μετέδωσε η Τ. Παπανικολάου ορισμένοι θα εμφανιστούν αύριο στην οδό Λουκάρεως και κάποιοι είτε θα ζητήσουν νέα προθεσμία είτε θα παραδώσουν υπόμνημα.

