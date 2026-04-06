Καλλιθέα: Διανομέας παρέσυρε και τραυμάτισε ανήλικο

Τροχαίο ατύχημα με θύμα έναν ανήλικο σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας σε πολυσύχναστο σημείο της Καλλιθέας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα παιδί ηλικίας περίπου 11 ετών παρασύρθηκε από όχημα διανομής, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στη συμβολή των οδών Λυκούργου και Σπάρτης, όταν το δίκυκλο του διανομέα, που κινούνταν επί της οδού Λυκούργου, φέρεται να συγκρούστηκε με τον ανήλικο. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το παιδί βγήκε ξαφνικά στο οδόστρωμα, αιφνιδιάζοντας τον οδηγό, ο οποίος δεν πρόλαβε να αντιδράσει εγκαίρως ώστε να αποφύγει τη σύγκρουση.

Μαρτυρίες από το σημείο, που επικαλείται το Kalithea Press, αναφέρουν ότι η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη, καθώς η απόσταση και ο χρόνος αντίδρασης ήταν ελάχιστοι. Το παιδί βρέθηκε στο οδόστρωμα τραυματισμένο, ενώ άμεσα προκλήθηκε κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να καταγράψουν τις πρώτες πληροφορίες, ενώ λίγη ώρα αργότερα κατέφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον ανήλικο και τον μετέφεραν στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το παιδί είχε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, ωστόσο υπέφερε από έντονους πόνους, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για πιθανούς σοβαρούς τραυματισμούς. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την ακριβή κατάσταση της υγείας του.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.