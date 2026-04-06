Καλλιθέα: Διανομέας παρέσυρε και τραυμάτισε ανήλικο

Το παιδί είχε τις αισθήσεις του

06.04.26 , 16:42 Fuel Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα
06.04.26 , 16:17 Αγία Παρασκευή: Τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης του 47χρονου Άκη
06.04.26 , 16:04 Καλλιθέα: Διανομέας παρέσυρε και τραυμάτισε ανήλικο
06.04.26 , 16:01 Κιτρινόμαυρη η κορυφή, καλπάζει για τίτλο η ΑΕΚ
06.04.26 , 15:45 Αγρίνιο: Μεγάλη Επιχείρηση Διάσωσης Ορειβάτη Που Τραυματίστηκε
06.04.26 , 15:42 Άση Μπήλιου: Με μία, αλλά «φαρμακερή», αλλαγή ξεκινά η Μεγάλη Εβδομάδα
06.04.26 , 15:39 SKODA Cycling Team: Σάρωσε τα χρυσά στο L’Etape Greece by Tour de France
06.04.26 , 15:26 Στο νοσοκομείο ο Τέρενς Κουίκ- Υπεβλήθη σε χειρουργείο
06.04.26 , 15:18 «Λύγισε» η Κουτσελίνη για τον αδερφό της: «Τον αντάμειβα για το ψέμα του»
06.04.26 , 15:12 Λιλή Πυράκη: «Είναι το πιο όμορφο πράγμα που έχω ακούσει»
06.04.26 , 15:09 «Ο Ρέμος μπορεί να σταματήσει από τα μπουζούκια του χρόνου»
06.04.26 , 14:56 Λακωνία: Το δράμα πίσω από τη γυναίκα που περπατούσε δεμένη πισθάγκωνα
06.04.26 , 14:45 Ελένη Χατζίδου: «Είχα έναν πρώην που έβαζε βαζελίνη στα φρύδια»
06.04.26 , 14:37 Βελμάρ Stock Center: 3 τυχεροί κερδίζουν 250 ευρώ σε καύσιμα
06.04.26 , 14:28 MasterChef: «Θα δείτε την κατάταξή σας με βάση τα στατιστικά σας»
Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: Μαζί ξανά για τα 23α γενέθλια της κόρης τους
Koυτσουμπής: Το τραγούδι που αφιέρωσε στην Κατερίνα Καινούργιου
Μεγάλη Εβδομάδα με πληρωμές: Ποιοι πάνε ταμείο
Πέθανε ο γιος της Θεανώς Φωτίου
Το επόμενο βήμα στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Δεν κρύβει τη χαρά του ο Κουτσουμπής: Η φωτογραφία από το μαιευτήριο
Fuel Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα
Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Πήγα και την είδα. Ήταν με την πεθερά της»
Πασχαλινό μανικιούρ 2026 για τα πιο cool ανοιξιάτικα νύχια
Αγία Παρασκευή: Τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης του 47χρονου Άκη
Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Ελλαδα
Καλλιθέα: Διανομέας Παρέσυρε Και Τραυμάτισε Ανήλικο
Τροχαίο ατύχημα με θύμα έναν ανήλικο σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας σε πολυσύχναστο σημείο της Καλλιθέας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα παιδί ηλικίας περίπου 11 ετών παρασύρθηκε από όχημα διανομής, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στη συμβολή των οδών Λυκούργου και Σπάρτης, όταν το δίκυκλο του διανομέα, που κινούνταν επί της οδού Λυκούργου, φέρεται να συγκρούστηκε με τον ανήλικο. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το παιδί βγήκε ξαφνικά στο οδόστρωμα, αιφνιδιάζοντας τον οδηγό, ο οποίος δεν πρόλαβε να αντιδράσει εγκαίρως ώστε να αποφύγει τη σύγκρουση.

Μαρτυρίες από το σημείο, που επικαλείται το Kalithea Press, αναφέρουν ότι η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη, καθώς η απόσταση και ο χρόνος αντίδρασης ήταν ελάχιστοι. Το παιδί βρέθηκε στο οδόστρωμα τραυματισμένο, ενώ άμεσα προκλήθηκε κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να καταγράψουν τις πρώτες πληροφορίες, ενώ λίγη ώρα αργότερα κατέφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον ανήλικο και τον μετέφεραν στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το παιδί είχε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, ωστόσο υπέφερε από έντονους πόνους, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για πιθανούς σοβαρούς τραυματισμούς. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την ακριβή κατάσταση της υγείας του.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

