Μεγάλη Εβδομάδα με πληρωμές: Ποιοι πάνε ταμείο

Η καταβολή για το Fuel Pass ξεκινά τη Μεγάλη Εβδομάδα, ωστόσο το κρίσιμο στοιχείο είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης. Όσοι κινηθούν άμεσα, από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2026, έχουν ισχυρές πιθανότητες να δουν τα χρήματα πριν το Πάσχα, καθώς οι πληρωμές του Fuel Pass πραγματοποιούνται εντός 48 ωρών. Από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά, οι καταβολές μετατίθενται για μετά τις γιορτές, λόγω της τραπεζικής αργίας.

Η πλατφόρμα για το Fuel Pass 2026 ανοίγει τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου και θα δέχεται αιτήσεις έως τις 30 Απριλίου. Το «παράθυρο» για πληρωμή πριν το Πάσχα είναι ιδιαίτερα στενό.

Το Δώρο Πάσχα για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα καταβάλλεται το αργότερο έως τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, με τη δυνατότητα να πληρωθεί και νωρίτερα από τον εργοδότη.

