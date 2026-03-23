Κουτσελίνη: «Αν θέλω να φύγω από τη ζωή είναι γιατί θέλω να τη συναντήσω»

Η παρουσιάστρια ξέσπασε σε κλάματα on air για τη μητέρα της, την Κυρά Λένη

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζήνα Κουτσελίνη εμφανίστηκε στην εκπομπή του Θανάση Πάτρα και μίλησε συγκινητικά για τη μητέρα της, Κυρά Λένη.
  • Αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές της εφηβείας της και την αγάπη που της έδειξε η μητέρα της.
  • Η Κουτσελίνη εξέφρασε την επιθυμία της να συναντήσει τη μητέρα της, λέγοντας "Αν θέλω να φύγω από αυτή τη ζωή είναι γιατί θέλω να τη συναντήσω".
  • Πριν από δύο ημέρες, έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram για τον θάνατο της μητέρας της, 22 χρόνια μετά.
  • Μοιράστηκε τις αξίες που της μετέδωσε η μητέρα της, όπως η πίστη και η δύναμη να ξεπερνά τις δυσκολίες.

Ποδαρικό στη βραδινή εκπομπή του Θανάση Πάτρα, Ψυχαγωγία Κυριακάτικα, έκανε η Ζήνα Κουτσελίνη το βράδυ της Κυριακής. 

Ζήνα Κουτσελίνη: Το συγκινητικό μήνυμα για τη μητέρα της, την Κυρά Λένη!

Λίγο πριν το τέλος της κουβέντας που έκανε με την ομάδα της εκπομπής ο Θανάσης Πάτρας αναφέρθηκε στη συγκινητική ανάρτηση που έκανε η Ζήνα Κουτσελίνη για τη μητέρα της, την Κυρά Λένη, που η παρουσιάστρια έχει αναφέρει αρκετές φορές στην εκπομπή της Αλήθειες με τη Ζήνα.

Κουτσελίνη: «Αν θέλω να φύγω από τη ζωή είναι γιατί θέλω να τη συναντήσω»

Φανερά συγκινημένη, αναφέρθηκε στις στιγμές που πέρασε μαζί της: «Ουσιαστικά με τη μαμά μου κοιμηθήκαμε αγκαλιά μέχρι τα 13 μου…είναι δύσκολο…να σε σπρώξει, να σε βάλει σε ενα καράβι και να σου πει ότι δε θα ξαναγυρίσεις..είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί να κοιμάται μόνο του….πόσα ευχαριστώ πρέπει να πω σε αυτή τη μάνα…». 

Ζήνα Κουτσελίνη: Ερμήνευσε ζωντανά το... Ψαράκι στον Γιώργο Λιάγκα!

«Σήμερα δε θα ήμουν η Ζήνα που είμαι…είναι σπουδαίο μια μάνα να βγάλει τον εγωισμό της και να πει ότι δε θα καταφέρω να τα βγάλω μαζί σου και να σε διώξει…Ξέρω ότι με αγάπησαν οι γονείς μου με διαφορετικό τρόπο… Aν θέλω να φύγω από αυτή τη ζωή είναι γιατί θέλω να τη συναντήσω», είπε με δάκρυα στα μάτια.

Κουτσελίνη: «Αν θέλω να φύγω από τη ζωή είναι γιατί θέλω να τη συναντήσω»

Τότε ο παρουσιαστής Θανάσης Πάτρας, με τον οποίο γνωρίζονται πολλά χρόνια, την αγκάλιασε και τη φίλησε, ευχαριστώντας τη που πήγε πρώτη καλεσμένη στο νέο αυτό τηλεοπτικό εγχείρημα. «Θέλω να πετύχεις γιατί κι εσύ το αξίζεις», του είπε τότε η Ζήνα.

Ζήνα Κουτσελίνη: Η ανάρτησή της για τη μητέρα της

Την περασμένη Παρασκευή, η Ζήνα Κουτσελίνη έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναφερόμενη στον χαμό της μητέρας της: «Κυρά Λένη μου, μαμάκα μου! Σαν σήμερα έφυγες… για το ουράνιο ταξίδι σου! Δεν σε χόρτασα! Σου τηλεφωνώ ακόμη κι ας ξέρω πως δε θα το σηκώσεις!!! Το σηκώνω εγώ για σένα… και μου απαντώ όπως θα μου απαντούσες. Μάνα, πέρασαν 22 χρόνια. Γέννησα! Έγινα μάνα. Σε έψαχνα κάθε λεπτό και σε έβρισκα μέσα μου, στα μάτια μου, στο φως! Δεν φοβάμαι πια μαμά τίποτα… Δεν κλαίω… Συνεχίζω μόνο το ταξίδι σου!».

Η παρουσιάστρια θυμήθηκε και τις δύσκολες στιγμές της εφηβείας της, περιγράφοντας πώς έμαθε να στέκεται στα πόδια της χωρίς τη μητέρα της στο πλευρό της: «Κάποτε με έβαλες σε ένα καράβι, 13 ετών ήμουν, και με έσπρωξες να βρω το ΦΩΣ, χωρίς εσένα! Κι όμως εσύ ήσουν πάντα στο φως που άναβα κάθε βράδυ να κοιμηθώ χωρίς εσένα! Μόνη σε ένα σπίτι…».

Η ίδια μίλησε και για τις αξίες που της μετέδωσε η μητέρα της και που κουβαλάει μέχρι σήμερα: «Με έμαθες να μη φοβάμαι, να σηκώνομαι από χαμηλά, να μην αδικώ, να πιστεύω στο Θεό και να έχω για μάνα μου την Παναγιά! Κάθε Κυριακή εκεί σας συναντώ: στην εκκλησία!». 

Ζήνα Κουτσελίνη: Ο χορός στα μπουζούκια και το αγαπημένο της τραγούδι!

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Ζήνα Κουτσελίνη έστειλε ένα τρυφερό μήνυμα: «Μαμά μου, φως μου! Δεν με εγκατέλειψες ποτέ, ούτε και τα 22 αυτά χρόνια. Σου απλώνω το χέρι και νοιώθω το χάδι σου, νιώθω τη δύναμη σου όπως τότε που… ΜΑΜΑ ΜΟΥ».

ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΑ
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
