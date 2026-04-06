Fuel Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα

Πότε πρέπει να κάνετε αίτηση για να πληρωθείτε πριν το Πάσχα

Fuel Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα
Οικονομια
Άνοιξε η πλατφόρμα για το Fuel Pass
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Άνοιξε η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο Fuel Pass, με προθεσμία για πληρωμή πριν το Πάσχα.
  • Αιτήσεις που υποβάλλονται σήμερα ή αύριο θα πληρωθούν έως τη Μεγάλη Τετάρτη ή Πέμπτη, ενώ μετά θα καθυστερήσουν λόγω αργιών.
  • Η αίτηση αφορά ένα όχημα ανά δικαιούχο και απαιτεί ενεργή ασφάλιση και πληρωμένα τέλη.
  • Η επιδότηση κυμαίνεται από 30 έως 60 ευρώ, ανάλογα με το όχημα και τον τόπο κατοικίας.
  • Εισοδηματικά κριτήρια: Άγαμοι έως 25.000€, Έγγαμοι έως 35.000€ + 5.000€ ανά παιδί.

Άνοιξε ήδη  η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο Fuel Pass. 

Οι δικαιούχοι πάντως αν θέλουν να πληρωθούν πριν το Πάσχα πρέπει να κινηθούν γρήγορα και να κάνουν αίτηση  μέσα στις επόμενες ώρες.  

Όσοι υποβάλουν αίτηση σήμερα Μεγάλη Δευτέρα ή τη Μεγάλη Τρίτη, αναμένεται να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους έως τη Μεγάλη Τετάρτη ή Μεγάλη  Πέμπτη. Αντίθετα, αιτήσεις που θα κατατεθούν από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά, μεταθέτουν την καταβολή μετά τις γιορτές, λόγω των τραπεζικών αργιών της Μεγάλης Παρασκευής και της Δευτέρας του Πάσχα.

Η πλατφόρμα τίθεται σε λειτουργία ταυτόχρονα για όλους τους δικαιούχους, χωρίς τη σταδιακή ενεργοποίηση μέσω ΑΦΜ που είχε εφαρμοστεί σε προηγούμενους κύκλους. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο υπερφόρτωσης τις πρώτες ώρες, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να επιδείξουν υπομονή.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας με κωδικούς Taxisnet και αφορά ένα μόνο όχημα ανά δικαιούχο. Προϋποθέσεις είναι το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, με πληρωμένα τέλη και ενεργή ασφάλιση.

Κατά την είσοδο, οι χρήστες καλούνται να επιβεβαιώσουν ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (email, κινητό, IBAN) και στη συνέχεια να επιλέξουν τρόπο πληρωμής:

  • Ψηφιακή κάρτα, που προσφέρει υψηλότερη επιδότηση, αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά για καύσιμα, μέσα μεταφοράς και ταξί μέσω POS
  • Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με ελαφρώς χαμηλότερο ποσό, αλλά χωρίς περιορισμούς στη χρήση

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην επιλογή της ψηφιακής κάρτας, καθώς η ενεργοποίησή της προϋποθέτει smartphone με δυνατότητα ανέπαφων συναλλαγών (NFC). Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος να μην αξιοποιηθεί πλήρως η επιδότηση.

Ποσά και δικαιούχοι

Η ενίσχυση αφορά το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου και κυμαίνεται από 30 έως 60 ευρώ, ανάλογα με το όχημα και τον τόπο κατοικίας:

Αυτοκίνητα στην ηπειρωτική Ελλάδα: 50 ευρώ (ή 40 ευρώ με κατάθεση)
Αυτοκίνητα σε νησιά: 60 ευρώ (ή 50 ευρώ αντίστοιχα)
Μοτοσυκλέτες: από 25 έως 35 ευρώ

Το πρόγραμμα εκτιμάται ότι καλύπτει περίπου 3 στους 4 κατόχους οχημάτων.

Τα εισοδηματικά κριτήρια βασίζονται στη φορολογική δήλωση του 2024:

  • Άγαμοι: έως 25.000 ευρώ
  • Έγγαμοι: έως 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί
  • Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 39.000 ευρώ

Το «κλειδί» για έγκαιρη πληρωμή είναι η άμεση υποβολή της αίτησης, με το πρώτο 48ωρο να αποτελεί το κρίσιμο χρονικό παράθυρο για όσους θέλουν να δουν τα χρήματα πριν από τις γιορτές.
 

