4 + 1 επαγγέλματα που θα θέλαμε όλοι να κάνουμε

Ξυπνάς το πρωί και βαρυγγωμάς γιατί ξημέρωσε άλλη μια μέρα που θα πας στη δουλειά; Νιώθεις εξουθενωμένος σωματικά και ψυχολογικά όταν βρίσκεσαι στο χώρο εργασίας σου. Αναρωτιέσαι πολλές φορές γιατί επέλεξες το επάγγελμα που κάνεις και σιχτιρίζεις τον πενιχρό μισθό που παίρνεις; Ε λοιπόν υπάρχει εναλλακτική. Μπορείς να τα… τινάξεις όλα στον αέρα γιατί το επάγγελμα των ονείρων σου σε περιμένει.

Επαγγελματίας «αγκαλίτσας» μωρών πάντα

Το Κέντρο Ερευνών και Προστασίων Γιγάντιων Πάντα στην Κίνα προσλαμβάνει ανθρώπους που βασικό αντικείμενο εργασίας θα έχουν να αγκαλιάζουν και να παίζουν με μωρά πάντα. Δίνουν μάλιστα ετήσιο μισθό 27.000 ευρώ.

Τα προσόντα που πρέπει να έχετε είναι να είστε τουλάχιστον 22 ετών, να σας αρέσει να βγάζετε φωτογραφίες με μωρά πάντα, να θέλετε να τα αγκαλιάζεται και να συμμερίζεστε τις χαρές και τις λύπες τους.

Καταμετρητής θαλάσσιων παπαγάλων

Αν μάλιστα επιζητάς λίγη απομόνωση και ηρεμία, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα και υπέροχα τοπία, τότε να ξέρεις ότι το νησί Σκόμερ στη νοτιοδυτική Ουαλία αναζητά ανθρώπους που θα μετρούν θαλάσσιους παπαγάλους.

Αυτό που πρέπει να ξέρεις είναι ότι θα πρέπει να περάσεις αρκετούς μήνες την άνοιξη, το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο στο νησί για να βοηθάς το Ταμείο Άγριας Ζωής της Νότιας και Δυτικής Ουαλίας στο έργο της.

Η δουλειά είναι εθελοντική, ωστόσο το ταμείο παρέχει δωρεάν διαμονή, καλύπτει τα έξοδα του ταξιδιού από και προς το νησί κι μια συμβολική αμοιβή 200 – 500 ευρώ.

Οι… καταμετρητές των παπαγάλων θα πρέπει για δύο ώρες πριν το ηλιοβασίλεμα να πηγαίνουν σε διάφορα σημεία του νησιού και να μετράνε τους παπαγάλους που βρίσκονται σε αυτό.

Δοκιμαστής κρεβατιών

Αυτή κι αν είναι ξεκούραστη δουλειά. Οι δοκιμαστές κρεβατιών εξετάζουν και αξιολογούν προϊόντα όπως σεντόνια, στρώματα και κουβέρτες. Άλλωστε, η άνεση και η ασφάλεια είναι απαραίτητες για ποιοτικό ύπνο. Οι δοκιμαστές κοιμούνται πάνω στα προϊόντα, αναλύουν τους νυχτερινούς τους κύκλους, εξετάζουν προϊόντα πολυτελών ξενοδοχείων και αξιολογούν αν είναι κατάλληλα για κυκλοφορία. Παρότι το κομμάτι του ύπνου ακούγεται ιδιαίτερα ευχάριστο, οι testers πρέπει να συντάσσουν εκτενή και λεπτομερή reports ώστε να βοηθούν τους κατασκευαστές να βελτιώνουν τα προϊόντα τους.

Επαγγελματίας ύπνου

Θες να πας τη δοκιμή κρεβατιών ένα βήμα παραπέρα; Τότε μπορείς να γίνεις επαγγελματίας ύπνου. Είναι οι άνθρωποι που πληρώνονται από επιστήμονες κι ερευνητές για να κοιμούνται, ώστε εκείνοι να μελετούν τους κύκλους και τα μοτίβα ύπνου. Έτσι μπορούν να βρουν λύσεις για σοβαρά προβλήματα υγείας, να βοηθηθούν στην παρασκευή φαρμάκων, ακόμα και να βοηθήσουν τους κατασκευαστές κρεβατιών και στρωμάτων στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων τους. Μπορεί να μην είναι σταθερή δουλειά, αλλά οι επαγγελματίες ύπνου μπορούν να βγάλουν από 85 – 400 ευρώ για κάθε συμμετοχή σε έρευνα.

Αναλυτής περιεχομένου Netflix

Αν είσαι επίσης λάτρης του κινηματογράφου ή των τηλεοπτικών σειρών σου έχω και κάτι ακόμα καλύτερο. Πώς θα σου φαινόταν να έβγαζες από 30.000 έως 72.000 ευρώ τον χρόνο μόνο βλέποντας τηλεόραση; Αυτός είναι ο μισθός για τον αναλυτή περιεχομένου του Netflix. Τι πρέπει να κάνεις; Να βλέπεις ταινίες και σειρές στη δημοφιλή πλατφόρμα και στη συνέχεια να βάζεις τα απαραίτητα tags ώστε η υπηρεσία streaming να διατηρεί τον αλγόριθμό της, ο οποίος χρησιμοποιείται για να κάνει προτάσεις και να βοηθά τους χρήστες να βρίσκουν το περιεχόμενο που τους ταιριάζει.

Αναπληρωτές θέσεων – Seat fillers

Και για σένα που ακόμα δεν έχεις ψηθεί σου έχω κι ένα ακόμα επάγγελμα bonus. Αναπληρωτής θέσεων. Αν σου αρέσουν οι επίσημες εκδηλώσεις, τα κόκκινα χαλιά, λατρεύεις να βρίσκεσαι δίπλα σε celebrities, τότε αυτό είναι το επάγγελμα για σένα. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να βάλεις τα καλά σου και να κάτσεις σε μια από τις θέσεις στα φαντασμαγορικά gala, όπως ας πούμε τα Όσκαρ, ώστε τα πλάνα που θα τραβήξουν οι τηλεοπτικές κάμερες να μη δείχνουν άδεια καθίσματα. Στις ΗΠΑ οι seat fillers βγάζουν περίπου 36.000 ευρώ τον χρόνο και ταυτόχρονα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από πρώτο χέρι φαντασμαγορικές τελετές και να γνωρίσουν από κοντά τους celebrities που θαυμάζουν.

