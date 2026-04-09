«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Τα νέα πακέτα χρηματοδότησης

Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση υποβολής νέων αιτήσεων

«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Τα νέα πακέτα χρηματοδότησης
«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Τα νέα πακέτα χρηματοδότησης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με την έκδοση σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 55792/08.04.2026 (Β’ 2038), αυξάνεται κατά 6 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος» και πλέον ανέρχεται σε 66 εκατ. ευρώ. Η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:

Κατηγορία Ωφελούμενου Δημόσια Δαπάνη (σε €)

Κατηγορία Α σύνολο 41.210.000

Κατηγορία Α – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e 38.800.000

Κατηγορία Α – ηλεκτρικά ποδήλατα 2.410.000

Κατηγορία Β σύνολο 24.790.000

Κατηγορία Β – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e 24.430.000

Κατηγορία Β – ηλεκτρικάποδήλατα 360.000

Επιπλέον, παρατείνεται για τρείς (3) μήνες, έως 30 Σεπτεμβρίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι της δράσης εξαντληθούν νωρίτερα. Πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.

