Μίκαελ Σουμάχερ: Συγκινεί η 29χρονη κόρη του Τζίνα - «Έπρεπε κάτι να κάνω»

Δώδεκα χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που ο θρύλος της Formula 1, Mίκαελ Σουμάχερ τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι την ώρα που έκανε σκι στο Μεριμπέλ των γαλλικών Άλπεων. Το ατύχημα αυτό τού προκάλεσε σοβαρή εγκεφαλική βλάβη.

Η Τζίνα Σουμάχερ, κόρη του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή αποφάσισε να μιλήσει για πρώτη φορά ανοιχτά για τον τεράστιο αντίκτυπο που είχε το τραγικό ατύχημα του πατέρα της.

Στα 29 της χρόνια πλέον, η Τζίνα αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να διαχειριστεί εκείνες τις «μαύρες» στιγμές για την οικογένειά της, τονίζοντας τη σημασία που είχε για εκείνη η ιππασία. Όπως εξομολογείται, η ανάγκη να παραμείνει δραστήρια ήταν το "κλειδί" για να να καταφέρει να διασχίσει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της.

«Μετά το ατύχημα του μπαμπά, αφοσιώθηκα πλήρως σε αυτό γιατί έπρεπε να κάνω κάτι. Τα άλογα ήταν πάντα σημαντικά, αλλά από τότε έγιναν τα πάντα για εμένα. Δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτά. Με βοήθησαν να τα ξεπεράσω όλα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το ντοκιμαντέρ "Horsepower" και η ευγνωμοσύνη στους γονείς της

Οι συγκλονιστικές αυτές δηλώσεις της Σουμάχερ, αποτελούν μέρος του νέου ντοκιμαντέρ με τίτλο "Horsepower: The World of Gina Schumacher", το οποίο κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Η παραγωγή του γερμανικού τηλεοπτικού δικτύου ZDF εστιάζει στην πορεία της ως αμαζόνα και παρουσιάζει πώς το ατύχημα του πατέρα της επηρέασε άμεσα τις προσωπικές και επαγγελματικές της επιλογές, φέρνοντας παράλληλα στο «φως» της δημοσιότητας άγνωστες λεπτομέρειες της ζωής της οικογένειας Σουμάχερ.

Να θυμίσουμε ότι η κόρη του Μίκαελ Σουμάχερ πραγματοποίησε τον γάμο της με τον αγαπημένο της Ίαν Μπέθκε τον Σεπτέμβριο του 2024 στην πολυτελή έπαυλη της οικογένειας στις Βαλεαρίδες Νήσους. Η τελετή πραγματοποιήθηκε με το ζευγάρι να έχει λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, και τους καλεσμένους να παραδίδουν τα κινητά τους τηλέφωνα στην είσοδο προκειμένου να είναι σίγουροι ότι δε θα διαρρεύσει καμία φωτογραφία του Γερμανού πιλότου.

Όλα αυτά τα χρόνια, μετά το ατύχημά του, ο 57χρονος πλέον πιλότος δεν έχει εμφανιστεί ποτέ δημόσια. Μάλιστα, η οικογένειά του έχει έρθει αντιμέτωπη ακόμη και με απόπειρες εκβιασμού από άτομα που ισχυρίζονταν ότι κατείχαν παράνομο οπτικό υλικό από την ανάρρωσή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, αυτό το διάστημα υπάρχουν ψήγματα αισιοδοξίας για την κατάσταση της υγείας του. Ο Μίκαελ Σουμάχερ, φαίνεται πως δεν είναι πλέον καθηλωμένος στο κρεβάτι και πως χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο για να κινείται μέσα στο σπίτι του. Πηγές κοντά στην οικογένεια αναφέρουν πως «υπάρχει η αίσθηση ότι καταλαβαίνει κάποια από τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω του, αλλά πιθανότατα όχι τα πάντα».