Παπαδημητρίου: «Τα παιδιά δεν είχαν γνωρίσει σύντροφό μου, ήταν αγκάθι»

08.04.26 , 12:32 Φτιάξτε παραδοσιακό, σιροπιαστό μπακλαβά για το Πάσχα
08.04.26 , 12:24 Τραγική κατάληξη στην Καισαριανή: Νεκρός ο 28χρονος που αγνοούταν
08.04.26 , 11:46 MasterChef: Στα άκρα η κόντρα της Wasan με τον Γιώργο
08.04.26 , 11:36 Κίτσου: Ξέσπασε σε κλάματα, μιλώντας για την κακοποίηση από τους γονείς της
08.04.26 , 11:27 Fuel Pass: Σε ποιες επιχειρήσεις μπορείτε να πληρώσετε με ψηφιακή κάρτα
08.04.26 , 11:24 Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα - Έχασε τη ζωή της μια γυναίκα
08.04.26 , 11:14 Το μήνυμα του Λιάγκα στην Καινούργιου: «Είμαι κι εγώ θρασύς... »
08.04.26 , 11:00 Παπαδημητρίου: «Τα παιδιά δεν είχαν γνωρίσει σύντροφό μου, ήταν αγκάθι»
08.04.26 , 10:54 «Έχω ερωτευτεί συνάδελφό μου και δεν του το έχω πει»
08.04.26 , 10:48 Τέλος τα social media για τους κάτω των 15 - Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη
08.04.26 , 10:35 Στηβ Μιλάτος: Το τηλεοπτικό του red flag είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος
08.04.26 , 10:31 MAZDA 6e: Αναδείχθηκε το αυτοκίνητο με την καλύτερη σχεδίαση για το 2026
08.04.26 , 10:28 Πάσχα: Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων – Φεύγουν γεμάτα τα πλοία
08.04.26 , 10:21 Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή του Πάσχα - Πού θα βρέξει το Μ. Σάββατο
08.04.26 , 10:09 Μετέωρα: Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές της γυναίκας που έπεσε στο κενό
Βροχές & κρύο από τη Μ. Πέμπτη - «Κλείδωσε» ο καιρός της Κυριακής του Πάσχα
Έλντα Πανοπούλου: Πώς είναι σήμερα η «Χαρούλα Πεπονάκη» από το Ρετιρέ
Τραγική κατάληξη στην Καισαριανή: Νεκρός ο 28χρονος που αγνοούταν
Fuel Pass: Τα τρία «λάθη» που απορρίπτουν την αίτηση
Συγκινεί η Χριστίνα Μπόμπα:«Τα τελευταία χρόνια ήταν καθηλωμένος»
Το μήνυμα του Λιάγκα στην Καινούργιου: «Είμαι κι εγώ θρασύς... »
Αδερφές Χοψονίδου: Μας δίνουν ιδέες για άψογα city looks
Κίτσου: Ξέσπασε σε κλάματα, μιλώντας για την κακοποίηση από τους γονείς της
Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Η κοπέλα δεν υπάρχει, είναι χειρότερη από μένα»
Κλήρωση Τζόκερ 7/4/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 4.000.000 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Πού είχαν ταξιδέψει το Πάσχα η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
Μπορεί να έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε που η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Κώστας Πηλαδάκης πήραν διαζύγιο ωστόσο όπως αποκάλυψε η ηθοποιός τα παιδιά της που πλέον είναι ενήλικα, ο Διονύσης 21 ετών και ο Φίλιππος 20, δεν είχαν γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια κάποιο σύντροφό της, κάτι που για εκείνη ήταν “αγκάθι”.

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Συγκινήθηκε μιλώντας για την απώλεια του πατέρα της

«Μετά το διαζύγιό μου, τα παιδιά μου δεν είχαν γνωρίσει άλλον σύντροφό μου. Για μένα αυτό ήταν πάντα ένα μεγάλο αγκάθι. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ μέσα στα χρόνια. Δε μπορούσα να τα ενώσω αυτά τα κομμάτια. Τώρα πια τα παιδιά έχουν μεγαλώσει. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, δεν υπάρχει κανόνας για τίποτα. Το θέμα είναι να είμαστε όσο πιο ειλικρινείς γίνεται με τα παιδιά, στο βαθμό που οφείλουν να γνωρίζουν, και ανάλογα και με την ηλικία στην οποία βρίσκονται…” δήλωσε χαρακτηριστικά στο διαδικτυακό κανάλι της Νάνσυς Παραδεισανού.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/ φωτογράφος: Νίκος Ζότος 

Η ηθοποιός που έχει παίξει σε αρκετές σειρές, ανάμεσα σ’ αυτές “Κρατάς Μυστικό;”, “Βέρα στο Δεξί” και “Σε είδα”, ήταν όλα αυτά τα χρόνια πολύ προσεκτική με τις σχέσεις της και κρατούσε χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή. Ήθελε να δώσει το καλό παράδειγμα στα δύο της παιδιά και πάντα είχε ως στόχο να τους κάνει άντρες που να σέβονται τις γυναίκες:

«Ελπίζω οι γιοι μου να είναι ξεκάθαροι και ειλικρινείς με τις κοπέλες. Δε μου τα λένε και όλα καθημερινά με κάθε λεπτομέρεια…Ο μεγάλος μου λέει περισσότερα. Ο μικρός πιο δύσκολα…Ούτε στην αδελφή μου θα τα πει. Θα τα πει στον αδελφό του, αλλά αυτός δε θα μου τα πει εμένα. Οπότε πάλι δε μαθαίνω τίποτα. Με τον μπαμπά τους δεν ξέρω τι συζητήσεις κάνουν, μιλάνε όμως. Το σίγουρο είναι ότι εμένα δε μου έρχονται πληροφορίες από αλλού. Ότι μαθαίνω, το μαθαίνω από τους ίδιους» επεσήμανε.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου βόλτα με τη Μαίρη Συνατσάκη/ φωτογραφίες από NDPPHOTO/ Νίκος Ζότος 

Η ηθοποιός που έχει δοκιμαστεί επιτυχώς και στην παρουσίαση, αποκάλυψε πως οι δύο άνθρωποι που εμπιστεύεται απόλυτα και συζητάει μαζί τους τα προσωπικά της είναι η Μαίρη Συνατσάκη και η αδερφή της Ελίνα η οποία είναι δικηγόρος.

Για τα προσωπικά μου συμβουλεύομαι περισσότερο την αδελφή μου και τη Μαίρη Συνατσάκη. Η αδελφή μου είναι και λίγο πιο τσεκουράτη… Η Μαίρη θα στα πει όλα σαν χάδι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, η ηθοποιός ήταν κατηγορηματική στην ερώτηση της δημοσιογράφου για το αν θα έμπλεκε ποτέ με πρώην σύντροφο φίλης της.

«Δε θα έμπλεκα ποτέ με πρώην φίλης μου, ακόμα κι αν δεν ήταν κολλητή μου. Είναι περίεργο, ειδικά αν ξέρεις την ιστορία… Θα μου ήταν πάρα πολύ άβολο να τα φτιάξω μαζί του. Το ίδιο ισχύει και για τις φίλες μου…» ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης/ φωτογραφία από NDP

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου τα τελευταία δύο χρόνια είναι σε σχέση με τον συνάδελφό της τον ηθοποιό Γιώργο Γεροντιδάκη και κάνουν μαζί πολλά ταξίδια. Πρόσφατα είχαν πάει στο Παρίσι και μοιράστηκαν στιγμιότυπα από την απόδρασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ηθοποιός μάλιστα σε συνέντευξη που είχε δώσει στην εκπομπή Happy Day είχε δηλώσει ξεκάθαρα πως η σχέση της είναι σε πολύ καλή φάση μη θέλοντας να πει περισσότερα.

