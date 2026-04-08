Παπαδημητρίου: «Τα παιδιά δεν είχαν γνωρίσει σύντροφό μου, ήταν αγκάθι»

Μπορεί να έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε που η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Κώστας Πηλαδάκης πήραν διαζύγιο ωστόσο όπως αποκάλυψε η ηθοποιός τα παιδιά της που πλέον είναι ενήλικα, ο Διονύσης 21 ετών και ο Φίλιππος 20, δεν είχαν γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια κάποιο σύντροφό της, κάτι που για εκείνη ήταν “αγκάθι”.

«Μετά το διαζύγιό μου, τα παιδιά μου δεν είχαν γνωρίσει άλλον σύντροφό μου. Για μένα αυτό ήταν πάντα ένα μεγάλο αγκάθι. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ μέσα στα χρόνια. Δε μπορούσα να τα ενώσω αυτά τα κομμάτια. Τώρα πια τα παιδιά έχουν μεγαλώσει. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, δεν υπάρχει κανόνας για τίποτα. Το θέμα είναι να είμαστε όσο πιο ειλικρινείς γίνεται με τα παιδιά, στο βαθμό που οφείλουν να γνωρίζουν, και ανάλογα και με την ηλικία στην οποία βρίσκονται…” δήλωσε χαρακτηριστικά στο διαδικτυακό κανάλι της Νάνσυς Παραδεισανού.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης

Η ηθοποιός που έχει παίξει σε αρκετές σειρές, ανάμεσα σ’ αυτές “Κρατάς Μυστικό;”, “Βέρα στο Δεξί” και “Σε είδα”, ήταν όλα αυτά τα χρόνια πολύ προσεκτική με τις σχέσεις της και κρατούσε χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή. Ήθελε να δώσει το καλό παράδειγμα στα δύο της παιδιά και πάντα είχε ως στόχο να τους κάνει άντρες που να σέβονται τις γυναίκες:

«Ελπίζω οι γιοι μου να είναι ξεκάθαροι και ειλικρινείς με τις κοπέλες. Δε μου τα λένε και όλα καθημερινά με κάθε λεπτομέρεια…Ο μεγάλος μου λέει περισσότερα. Ο μικρός πιο δύσκολα…Ούτε στην αδελφή μου θα τα πει. Θα τα πει στον αδελφό του, αλλά αυτός δε θα μου τα πει εμένα. Οπότε πάλι δε μαθαίνω τίποτα. Με τον μπαμπά τους δεν ξέρω τι συζητήσεις κάνουν, μιλάνε όμως. Το σίγουρο είναι ότι εμένα δε μου έρχονται πληροφορίες από αλλού. Ότι μαθαίνω, το μαθαίνω από τους ίδιους» επεσήμανε.

Η ηθοποιός που έχει δοκιμαστεί επιτυχώς και στην παρουσίαση, αποκάλυψε πως οι δύο άνθρωποι που εμπιστεύεται απόλυτα και συζητάει μαζί τους τα προσωπικά της είναι η Μαίρη Συνατσάκη και η αδερφή της Ελίνα η οποία είναι δικηγόρος.

Για τα προσωπικά μου συμβουλεύομαι περισσότερο την αδελφή μου και τη Μαίρη Συνατσάκη. Η αδελφή μου είναι και λίγο πιο τσεκουράτη… Η Μαίρη θα στα πει όλα σαν χάδι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, η ηθοποιός ήταν κατηγορηματική στην ερώτηση της δημοσιογράφου για το αν θα έμπλεκε ποτέ με πρώην σύντροφο φίλης της.

«Δε θα έμπλεκα ποτέ με πρώην φίλης μου, ακόμα κι αν δεν ήταν κολλητή μου. Είναι περίεργο, ειδικά αν ξέρεις την ιστορία… Θα μου ήταν πάρα πολύ άβολο να τα φτιάξω μαζί του. Το ίδιο ισχύει και για τις φίλες μου…» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου τα τελευταία δύο χρόνια είναι σε σχέση με τον συνάδελφό της τον ηθοποιό Γιώργο Γεροντιδάκη και κάνουν μαζί πολλά ταξίδια. Πρόσφατα είχαν πάει στο Παρίσι και μοιράστηκαν στιγμιότυπα από την απόδρασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ηθοποιός μάλιστα σε συνέντευξη που είχε δώσει στην εκπομπή Happy Day είχε δηλώσει ξεκάθαρα πως η σχέση της είναι σε πολύ καλή φάση μη θέλοντας να πει περισσότερα.