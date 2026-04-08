Μarket pass: Νωρίτερα η πληρωμή - Ποιοι είναι δικαιούχοι

Μετά το fuel pass, σειρά έχει το market pass, η ενίσχυση δηλαδή για αγορές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, το οποίο είχε τεθεί σε ισχύ και στο παρελθόν. Οι αρχικές σκέψεις ήταν να πιστωθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων τον Σεπτέμβριο, όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος είναι η πληρωμή να γίνει νωρίτερα.

Ο προϋπολογισμός για το voucher επισιτιστικής βοήθειας είναι 400 εκατ. ευρώ. Οι δικαιούχοι θα το λαμβάνουν απευθείας στο κινητό τους και θα μπορούν να εξαργυρώσουν, τυπώνοντάς το. Αυτό αναμένεται να ξεκινήσει από το καλοκαίρι και μετά, ενώ θα δοθούν και αναδρομικά κάποια χρήματα, όπως έκανε γνωστό η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τον περασμένο μήνα.

«Κάνουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή για να δώσουμε την επιλογή στον ίδιο τον δικαιούχο. Όλοι οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, σε σχέση με το πλήθος των νοικοκυριών τους, από το καλοκαίρι θα έλεγα και μετά, θα λαμβάνουν ένα voucher το οποίο θα έρχεται στο email τους, στο κινητό τους, θα μπορούν να το τυπώσουν ή να το χρησιμοποιήσουν από το κινητό τους. Αυτόματα κάθε μήνα. Και θα έρθει και αναδρομικά, έτσι ώστε να μπορούν να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ ή στο οπωροπωλείο της επιλογής τους, και όσο συχνά θέλουν να μπορούν να κάνουν χρήση του voucher αυτού, έτσι ώστε να παίρνουν τα είδη πρώτης ανάγκης της επιλογής τους», εξήγησε χαρακτηριστικά η υπουργός στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», στις 18 Μαρτίου.

Σχετικά με το voucher:

αφορά στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

και συνολικά 210.000 νοικοκυριά

είναι για αγορές τροφίμων – ειδών πρώτης ανάγκης (δε συμπεριλαμβάνονται καπνικά και παίγνια)

Το ποσό του υ πολογίζεται στα 40 ευρώ και θα αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων στο κάθε νοικοκυριό

Ο πρώτος μήνας θα έχει μεγαλύτερο ποσό λόγω της αναδρομικότητας

Θα εφαρμοστεί από το καλοκαίρι και μετά

Θα μπαίνει κάθε μήνα αυτόματα

Πώς διαμορφώνονται τα ποσά με τα αναδρομικά

Τα αναδρομικά θα διαμορφωθούν με βάση τους μήνες συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Eνδεικτικά για κάποιον που θα λάβει επίδομα 40 ευρώ, θα λάβει αναδρομικά το ποσό:

240€ για αναδρομικά 6 μηνών

480€ για αναδρομικά 12 μηνών

720€ για αναδρομικά 18 μηνών

960€ για αναδρομικά 24 μηνών

1.200€ για αναδρομικά 30 μηνών

Η οριστικοποίηση των ποσών θα γίνει μέσω της σχετικής ΚΥΑ εντός του καλοκαιριού, οπότε και θα ανακοινωθεί το επίσημο χρονοδιάγραμμα πληρωμών.