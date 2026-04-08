MasterChef: Γλυκό vs αλμυρό πιάτο και στο βάθος η ασυλία

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο MasterChef 10, οι διαγωνιζόμενοι διαγωνίζονται με γλυκά και αλμυρά πιάτα, με βασικό υλικό το μήλο.
  • Ο Πέτρος Ελευθεριάδης είναι πρώτος με 1.000 βαθμούς, ενώ οι τελευταίοι είναι η Κωνσταντίνα Μάστρου, Σαμ Μπεκίρη και Μενεξιά Μαυροπούλου.
  • Απόψε, οι νικητές της δοκιμασίας θα κερδίσουν ασυλία και θα εξασφαλίσουν τη θέση τους στον διαγωνισμό.
  • Η επετειακή χρονιά του MasterChef προσφέρει πάνω από 160.000€ σε έπαθλα και νέες προκλήσεις.
  • Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, θα ανταγωνιστούν για τον τίτλο του MasterChef και τα χρηματικά έπαθλα.

Η εβδομάδα «Thriller» συνεχίζεται στο MasterChef 10 και οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές!

Στο χθεσινό επεισόδιο (Μ. Τρίτη 7/4) για πρώτη φορά όλοι οι διαγωνιζόμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι μαγειρικά με όλους! Οι προσπάθειές τους, βαθμολογήθηκαν, διαμορφώνοντας την 1η κατάταξη στον πίνακα. Στην κορυφή βρίσκεται ο Πέτρος Ελευθεριάδης με 1.000 βαθμούς, ενώ ακολουθούν ο Τάσος Παυλίδης με 900 και ο Φίλιπ Βάκος με 800. Στις τρεις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Κωνσταντίνα Μάστρου με 70, ο Σαμ Μπεκίρη με 60 και η Μενεξιά Μαυροπούλου με 50 βαθμούς. Βρισκόμαστε, όμως, ακόμα στην αρχή και τίποτα δεν έχει κριθεί!

Απόψε, Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου, ακολουθεί η τρίτη δοκιμασία της εβδομάδας «Thriller» και όλα μπορούν να ανατραπούν! Οι διαγωνιζόμενοι διεκδικούν όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς, προκειμένου να βρεθούν σε μια καλύτερη θέση στην κατάταξη!

Ο χρόνος μαγειρικής που θα έχουν απόψε στη διάθεσή τους είναι 60’. Μόνο που σε αυτή τη δοκιμασία το ζητούμενο δεν θα είναι το ίδιο για όλους. Οκτώ διαγωνιζόμενοι θα μαγειρέψουν ένα αλμυρό πιάτο, ενώ οι υπόλοιποι οκτώ ένα γλυκό πιάτο, με κοινό βασικό υλικό το μήλο.

Οι νέες βαθμολογίες, που θα προκύψουν σε κάθε 8αδα, θα προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες, διαμορφώνοντας έτσι τη νέα κατάταξη στον πίνακα.

Για εκείνον ή εκείνη που θα βρεθεί στην κορυφή της κατάταξης, η εβδομάδα «Thriller» ολοκληρώνεται απόψε, καθώς θα κερδίσει ασυλία και θα εξασφαλίσει τη θέση του στον διαγωνισμό.

Ποιος ή ποια θα καταφέρει να παρουσιάσει το καλύτερο πιάτο και να κερδίσει την πολύτιμη ασυλία;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δε θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!
Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 
Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει  ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10 - Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00

