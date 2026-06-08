Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης τελέστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Ιουνίου η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά στο κοιμητήριο Παπάγου. Ο πολιτικός έφυγε από τη ζωή, στην ηλικία των 85 ετών, την Παρασκευή 5/6.

Τραγικές φιγούρες η σύζυγος αλλά και οι δύο κόρες του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας που έφτασαν συντετριμμένες, κρατώντας η μία το χέρι της άλλης. Το φέρετρο ήταν τυλιγμένο με μια ελληνική σημαία.

Η σύζυγος και οι κόρες του Γιώργου Σουφλιά στην κηδεία του / Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Παράλληλα, πλήθος κόσμου έφτασε από νωρίς στον ιερό ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου για το τελευταίο «αντίο». Το «παρών» έδωσαν ο Κώστας Καραμανλής, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο Κώστας Λαλιώτης, ο Κώστας Σκρέκας, ο Γιώργος Βουλγαράκης, ο Γιώργος Σούρλας, ο Ανδρέας Λυκουρέντζος και Χρήστος Κέλλας. Στο κοιμητήριο έφτασε και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυριάκος Μητσοτάκης / Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Κωστής Χατζηδάκης / Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Νίκη Κεραμέως / Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Θεόδωρος Ρουσόπουλος / NDP PHOTO

Κώστας Σκρέκας / Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Κώστας Καραμανλής / Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Επιθυμία της οικογένειάς του είναι, αντί στεφάνων, να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Με την ελληνική σημαία τυλιγμένο το φέρετρο / Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Η φωτογραφία του Γιώργου Σουφλιά στην κηδεία / Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Ποιος ήταν ο Γιώργος Σουφλιάς

Ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε μία από τις σημαντικότερες πολιτικές προσωπικότητες της Νέας Δημοκρατίας, με πολυετή παρουσία στην πολιτική σκηνή της χώρας. Γεννήθηκε το 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πριν ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, εργάστηκε ως πολιτικός μηχανικός στη Λάρισα, διατηρώντας δικό του κατασκευαστικό γραφείο.

Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας κατείχε σημαντικά υπουργικά αξιώματα σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, συμβάλλοντας σε κρίσιμες αποφάσεις και μεταρρυθμίσεις. Διεκδίκησε δύο φορές την ηγεσία του κόμματος, το 1996 και το 1997, αποτελώντας διαχρονικά μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της κεντροδεξιάς παράταξης. Η πολιτική του δράση άφησε έντονο αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.