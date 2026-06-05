Πέθανε ο πρώην Υπουργός Γιώργος Σουφλιάς

Είχε διεκδικήσει την ηγεσία της ΝΔ

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Πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέθανε ο πρώην υπουργός Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών.
  • Διετέλεσε υπουργός σε κυβερνήσεις Τζαννη Τζαννετάκη, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Κώστα Καραμανλή.
  • Εξελέγη βουλευτής Λάρισας το 1974 και επανεκλέχθηκε το 1977.
  • Διεκδίκησε την προεδρία της ΝΔ το 1996 και διαγράφηκε το 1998, επανεντάχθηκε το 2001.
  • Αποχώρησε από την πολιτική το 2009 μετά από κριτική για πρόωρες εκλογές.

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Τζανή Τζαννετάκη,. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Κώστα Καραμανλή και πρώην Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Σουφλιάς. 

Ο εκλιπών είχε διεκδικήσει την ηγεσία της ΝΔ μετά την εκλογική ήττα του 1996.

Ο Γιώργος Σουφλιάς γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου του 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων. Ήταν διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και διατηρούσε γραφείο μελετών και κατασκευών στη Λάρισα.  

Πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς

Πρωτοεξελέγη βουλευτής Λάρισας το 1974 με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Επανεκλέχθηκε το 1977 όπου και διετέλεσε υφυπουργός Εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμανλή και Υφυπουργός Συντονισμού στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη. 

Ανέλαβε για πρώτη φορά υπουργός, ως υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Τζαννετάκη το 1989. Στην περίοδο 1990-1993 διετέλεσε διαδοχικά υπουργός Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Παιδείας στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Διεκδίκησε ανεπιτυχώς την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας μετά την εκλογική ήττα του 1996 στην ΚΟ της ΝΔ αλλά και στο τέταρτο συνέδριο του κόμματος που ακολούθησε (το 1997) .  

Διαγράφηκε από τη Νέα Δημοκρατία το 1998 και επανεντάχθηκε σε αυτή το 2001.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2004 εξελέγη ως βουλευτής επικρατείας. Από το Μάρτιο 2004 έως και τον Οκτώβριο του 2009 διατέλεσε υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων των κυβερνήσεων του Κώστα  Καραμανλή. 

Στις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 εξελέγη βουλευτής επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου, την επόμενη των εκλογών όμως ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την πολιτική, μετά την κριτική που δέχθηκε ότι εισηγήθηκε τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στις οποίες υπέστη  βαριά ήττα η Νέα Δημοκρατία. Ο ίδιος αντέτεινε ότι η απόφαση ήταν σωστή και οι λόγοι της ήττας ήταν διαφορετικοί.     

 

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