Τα Mad VMA ετοιμάζουν τη στιγμή που θα συγκινήσει όλη την Ελλάδα

Λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη βραδιά των Mad Video Music Awards, ο Θέμης Γεωργαντάς μίλησε για τον θεσμό που έχει συνδέσει όσο λίγοι με το όνομά του, αποκαλύπτοντας τις εκπλήξεις που ετοιμάζονται για φέτος, τις συνεργασίες που αναμένεται να συζητηθούν, αλλά και τη συγκίνηση που προκαλεί η διαχρονική παρουσία του Παντελή Παντελίδη στις καρδιές του κοινού.

Ο παρουσιαστής, που βρίσκεται σταθερά στο τιμόνι των Mad VMA από την πρώτη κιόλας διοργάνωση το 2004, δεν έκρυψε τη χαρά και την ευγνωμοσύνη του για τη σχέση που έχει χτίσει με τον μεγαλύτερο μουσικό θεσμό της χώρας.

«Θεωρώ ότι είμαι ευλογημένος που είμαι στο τιμόνι αυτής της διοργάνωσης και είμαι αδιάκοπα από το 2004, που ήταν η πρώτη χρονιά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, το μυστικό της επιτυχίας των βραβείων δεν είναι άλλο από τους ίδιους τους καλλιτέχνες, οι οποίοι κάθε χρόνο προσφέρουν μοναδικές στιγμές στο κοινό και διαμορφώνουν τη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να φιλοξενήσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, με τον Θέμη Γεωργαντά να αποκαλύπτει ότι μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες θα είναι αυτή του Αντώνη Ρέμου.

«Φέτος είναι μεγάλη μας χαρά που έχουμε ξανά στα βραβεία τον Αντώνη Ρέμο. Είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για εκείνον, γιατί κλείνει 30 χρόνια πορείας», ανέφερε.

Παράλληλα, στη σκηνή των Mad VMA θα εμφανιστούν η Ελένη Φουρέιρα, η Κατερίνα Λιόλιου, η Lila, η Klavdia, ο Apon, αλλά και η νικήτρια της φετινής Eurovision, σε μία βραδιά που αναμένεται να συνδυάσει διαφορετικά μουσικά είδη και γενιές καλλιτεχνών.

Ωστόσο, αυτό που φαίνεται πως θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της βραδιάς είναι η μουσική συνύπαρξη του Apon με τη Μαριώ.

Συνεργασία - έκπληξη για Apon - Μαριώ στα VMA

«Σας το δίνω αποκλειστικό. Ο Apon θα συναντηθεί στη σκηνή με τη Μαριώ και θα έχουν μια πολύ ωραία συνύπαρξη πάνω στη σκηνή των Mad VMA. Θα έχουμε ένα πολύ ωραίο μουσικό πάντρεμα», αποκάλυψε ο παρουσιαστής.

Και μπορεί οι εμφανίσεις των καλλιτεχνών να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ωστόσο ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν περισσότερο τις τελευταίες ημέρες είναι η παρουσία του Παντελή Παντελίδη στις φετινές υποψηφιότητες.

Ο Θέμης Γεωργαντάς εξήγησε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιας απόφασης των διοργανωτών, αλλά της αδιαμφισβήτητης απήχησης που εξακολουθεί να έχει ο αείμνηστος τραγουδιστής στις νεότερες γενιές μέσα από τα social media.

«Δεν το αποφασίσαμε εμείς. Το αποφάσισε βασικά το TikTok και τα social media. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυτή η μεγάλη τάση να ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια παλιά τραγούδια και αγαπημένοι καλλιτέχνες. Ο Παντελής φέτος πρωταγωνίστησε. Ήταν από τους καλλιτέχνες που ακούστηκαν πάρα πολύ μέσα από παλιότερα τραγούδια του, σαν να τα ακούς ξανά σήμερα για πρώτη φορά», είπε.

Μάλιστα, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για το γεγονός ότι παιδιά που δεν πρόλαβαν να γνωρίσουν τον Παντελή Παντελίδη στην εποχή της μεγάλης του επιτυχίας, ανακαλύπτουν σήμερα τη μουσική του μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες.

«Με ανατριχιάζει να βλέπω παιδιά 17 χρονών, που δεν γνώρισαν τον Παντελή όταν μεσουρανούσε, να ερωτεύονται σήμερα τα τραγούδια του μέσα από το TikTok», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρουσία του Παντελή Παντελίδη στα φετινά βραβεία, έστω και μέσα από τις υποψηφιότητες και τη διαρκή παρουσία της μουσικής του, αποδεικνύει πως το έργο του συνεχίζει να αγγίζει διαφορετικές γενιές ακροατών και να παραμένει ζωντανό σχεδόν μία δεκαετία μετά τον θάνατό του.

Πέρα όμως από τη μεγάλη μουσική γιορτή, ο Θέμης Γεωργαντάς αναφέρθηκε και σε ένα προσωπικό επαγγελματικό όνειρο που φαίνεται να βρίσκεται στα σκαριά εδώ και αρκετά χρόνια.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο επιθυμούν εδώ και πέντε χρόνια να υλοποιήσουν μία ταξιδιωτική εκπομπή που θα βασίζεται όχι μόνο στους προορισμούς αλλά κυρίως στη χημεία, τις ατάκες και τις αυθόρμητες στιγμές μεταξύ τους.

«Το θέλουμε και οι τρεις διακαώς εδώ και πέντε χρόνια. Δεν έχει κλειστεί κάποια συμφωνία, αλλά το θέλουμε πάρα πολύ», είπε.

Μάλιστα, εμφανίστηκε αποφασισμένος να προχωρήσει το συγκεκριμένο project ακόμη και αν δεν βρεθεί τηλεοπτική στέγη.

«Είμαστε τόσο πορωμένοι που θέλουμε να το κάνουμε, που αν δεν τα καταφέρουμε και του χρόνου, θα το κάνουμε ψηφιακά, στο YouTube», αποκάλυψε.

Όπως εξήγησε, το στοιχείο που θα κάνει τη διαφορά δεν θα είναι μόνο οι προορισμοί αλλά το αυθεντικό backstage.

«Αν μπορούν να μπουν οι ατάκες που λέμε όλη μέρα, ακόμα και όταν πέσουμε για ύπνο και αρχίσουμε να μουρμουράμε, αυτό είναι όλα τα λεφτά. Αυτά είναι τα καλά, τα backstage», σχολίασε με χιούμορ.

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