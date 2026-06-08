Παραιτήθηκε ο γγ του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης

Συγγενής του ανάμεσα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες

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Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ
Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης / SKAI

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ευθύμιος Μπακογιάννης παραιτήθηκε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος.
  • Η παραίτηση έγινε αποδεκτή από τον υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενής του Μπακογιάννη είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες για κύκλωμα πολεοδομίας.
  • Ο Μπακογιάννης σκοπεύει να επιστρέψει στην ακαδημαϊκή κοινότητα και να συνεχίσει το εκπαιδευτικό του έργο.
  • Ευχαρίστησε την πολιτική ηγεσία και τους συνεργάτες του για τη στήριξη και συνεργασία τους.

Την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη, έκανε αποδεκτή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Η αποχώρησή του σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς περιόδου παρουσίας του σε θέσεις ευθύνης στον τομέα του χωρικού σχεδιασμού και της περιβαλλοντικής πολιτικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενής του βρίσκεται ανάμεσα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες.

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Στην επιστολή παραίτησής του, ο κ. Μπακογιάννης εξηγεί ότι η απόφασή του ελήφθη για προσωπικούς λόγους, επισημαίνοντας πως ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός κύκλος της επαγγελματικής και διοικητικής του πορείας. Παράλληλα, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να επιστρέψει στην ακαδημαϊκή κοινότητα και να αφοσιωθεί εκ νέου στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό του έργο.

Η επιστολή παραίτησης του Ευθύμιου Μπακογιάννη 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να σας υποβάλω την παραίτησή μου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για προσωπικούς λόγους και αφού έκλεισε ένας σημαντικός κύκλος της πολύχρονης θητείας μου, πλέον δύναμαι να επιστρέψω στα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα. Θα συνεχίσω να υπηρετώ με κάθε τρόπο το δημόσιο 
συμφέρον, με την πεποίθηση ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Χωρικός Σχεδιασμός απαιτούν διαρκή αυτοκριτική, διαφάνεια και υπευθυνότητα.

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Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διαδικασία απαιτηθεί ώστε να είναι ομαλότερη η μετάβαση της ανάληψης των καθηκόντων από το νέο Γενικό Γραμματέα, καθώς και της διασφάλισης της συνέχειας στο έργο και στις υποχρεώσεις της Γενικής Γραμματείας.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Πρωθυπουργό και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για τη στήριξη και την ευκαιρία που μου έδωσαν να υπηρετήσω τα θέματα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, τους συνεργάτες του γραφείου μου για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την πίστη ότι μπορούμε να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα, το προσωπικό του υπουργείου και όλες τις υπηρεσίες για τη συμβολή και τη συνεργασία τους στην υλοποίηση των στόχων και των έργων που είχαμε αναλάβει.

Με εκτίμηση,

Ευθύμιος Μπακογιάννης

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