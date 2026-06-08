Κατασχέθηκαν 5,3 τόνοι ακατάλληλου κρέατος

Θα τους διοχέτευαν στην αγορά

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Κατασχέθηκαν 5,3 Τόνοι Ακατάλληλου Κρέατος
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κατασχέθηκαν 5,3 τόνοι ακατάλληλου κρέατος από ελεγκτικά κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής σε επιχείρηση στα βόρεια προάστια.
  • Η κατάσχεση έγινε μετά από καταγγελία για τροφιμογενές νόσημα σε εστιατόριο στην Πεντέλη.
  • Διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων και ιχνηλασιμότητα προϊόντων.
  • Επιπλέον 300 κιλά προϊόντων ζωικής προέλευσης κατασχέθηκαν από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Πειραιά.
  • Η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει τους ελέγχους για την προστασία της δημόσιας υγείας, με μηδενική ανοχή σε παραβάσεις.

Στην κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλου κρέατος, που επρόκειτο να διοχετευθούν στην αγορά, προχώρησαν ελεγκτικά κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής σε επιχείρηση που εδρεύει στα βόρεια προάστια. Μάλιστα έκαναν εισήγηση να μπει λουκέτο στην επιχείρηση. 

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία που έγινε για κρούσμα τροφιμογενούς νοσήματος σε γνωστή επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. 

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κατάσχεση ακατάλληλων κρεάτων 1

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής κινητοποιήθηκαν άμεσα και, μέσω της διαδικασίας ιχνηλάτησης των πρώτων υλών, εντόπισαν μεγάλη εγκατάσταση επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, η οποία είχε προμηθεύσει το εστιατόριο με τα ύποπτα υλικά.

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Κατά την διάρκεια των ελέγχων διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούσαν την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, τις συνθήκες αποθήκευσης και κατάψυξης, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων συστημάτων ελέγχου.

κατάσχεση ακατάλληλων κρεάτων 2

Η αρμόδια τριμελής επιτροπή εξέτασε διεξοδικά την υπόθεση και αποφάσισε τη συνέχιση της κατάσχεσης, καθώς και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και προστίμων.

Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν άμεσα σε ολόκληρο το δίκτυο διακίνησης των προϊόντων της συγκεκριμένης επιχείρησης.

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Κλιμάκια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Πειραιά προχώρησαν σε επιπλέον κατασχέσεις περίπου 300 κιλών προϊόντων ζωικής προέλευσης, ενώ από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προέκυψε ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε τόσο νησιωτικές περιοχές, όσο και ξενοδοχειακές μονάδες.

κατάσχεση ακατάλληλων κρεάτων 3

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας των αρμόδιων αρχών και της άμεσης ενεργοποίησης των μηχανισμών ιχνηλάτησης, δεσμεύτηκαν στη Χίο επιπλέον 500 κιλά προϊόντων που συνδέονταν με τη συγκεκριμένη υπόθεση, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να διασφαλιστεί πλήρως η προστασία της δημόσιας υγείας.

Μετά τα ευρήματα των ελέγχων, η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής εισηγήθηκε στον ΕΦΕΤ την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης.

Χαρδαλιάς: «Μηδενική ανοχή σε όσους παίζουν με τη δημόσια υγεία»

Τηρώντας απαρέγκλιτα την πάγια εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά για τη διαφύλαξη των καταναλωτών από φαινόμενα νοθείας, τα κλιμάκια της Περιφέρειας συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τους ελέγχους σε όλο το φάσμα της διακίνησης τροφίμων, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

κατάσχεση ακατάλληλων κρεάτων 4

«Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των τροφίμων και τη δημόσια υγεία. Η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να ελέγχει με συνέπεια και αυστηρότητα κάθε κρίκο της αλυσίδας, από την παραγωγή και την επεξεργασία μέχρι το πιάτο του καταναλωτή, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς για τα προϊόντα που καταναλώνουν» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε τέλος σε κάθε φαινόμενο ασυδοσίας και σε κάθε πρακτική που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των συμπολιτών μας».

«Οι πρόσφατες κατασχέσεις αποδεικνύουν καθημερινά ότι οι έλεγχοι που διενεργούν οι υπηρεσίες μας είναι ουσιαστικοί, στοχευμένοι και αποτελεσματικοί. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους κτηνιάτρους, τους ελεγκτές και όλα τα στελέχη των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής για τον επαγγελματισμό, την επιμονή και την αφοσίωσή τους στο έργο της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και αποφασιστικότητα», κατέληξε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

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