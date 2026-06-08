Άννα Κουρή: Βόλτα στα σοκάκια της Μυκόνου με τον σύζυγό της!

Το ζευγάρι παντρεύτηκε πριν 30 χρόνια

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Στιγμές ξεκούρασης στο Νησί των Ανέμων περνάει η Άννα Κουρή η ηθοποιός που τη γνωρίσαμε μέσα από τους ρόλους της σε αγαπημένες ελληνικές σειρές. Ανάμεσα σ’ αυτές: Οι μεν και οι δεν, Δεληγιάννειον Παρθεναγωγείον, Οι τρεις χάριτες και άλλες πολλές.  Η τηλεοπτική “Βάνα Δάγκα” των Μεν και Δεν, και ο σύζυγός της Βύρωνας Πολυγερινός επέλεξαν τη Μύκονο για να περάσουν μαζί όμορφες στιγμές. 

Μάινας- Κουρή: Η δημόσια συνάντηση 30 χρόνια μετά τους «Μεν και Δεν»


Το ζευγάρι παντρεύτηκε πριν από 30 χρόνια στην Κινέττα ενώ πριν το αποφασίσει να ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου, είχε σχέση δέκα χρόνια.

Η Άννα Κουρή και ο Βύρωνας Πολυγερινός στη Μύκονο/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Ζότος

Η Άννα Κουρή και ο Βύρωνας Πολυγερινός στη Μύκονο/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Ζότος


Παρόλο που η Άννα Κουρή είναι διάσημη ηθοποιός το ζευγάρι κρατά χαμηλούς τόνους και ο φωτογραφικός φακός τους έχει πετύχει κυρίως σε πρεμιέρες παραστάσεων.

H Άννα Κουρή με τον σύζυγό της και τον σκύλο τους/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Ζότος

H Άννα Κουρή με τον σύζυγό της και τον σκύλο τους/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Ζότος


Η ηθοποιός πριν από περίπου έναν χρόνο στην εκπομπή Buongiorno είχε μιλήσει για τον γάμο της στον οποίο όπως είπε χαρακτηριστικά φόρεσε ένα φόρεμα με την κοιλιά έξω.

Η Άννα Κουρή και ο Βύρωνας Πολυγερινός στη Μύκονο/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Ζότος

Η Άννα Κουρή και ο Βύρωνας Πολυγερινός στη Μύκονο/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Ζότος
 

«Παντρευτήκαμε στην Κινέτα, σε ένα σπιτάκι που έχουμε εκεί, δεν θέλαμε να είναι ένας τυπικός γάμος, πήγαμε με τα πόδια στην εκκλησία μαζί με τους καλεσμένους όλοι μαζί, και όταν γυρίσαμε και μπήκαμε στο σπίτι ήταν αυτό το τραγούδι. Ήμουν 10 χρόνια μαζί με τον σύζυγό μου πριν παντρευτούμε, τώρα είμαστε 30 χρόνια.

Στον γάμο μου αντί για νυφικό φόρεσα ένα φόρεμα με την κοιλιά έξω, ρωτήσαμε τον παππά πρώτα και μου είπε “αν δεν κρυώσεις φόρα το”. Θέλαμε να είναι ένα πάρτι και ήταν ένα πάρτι μέχρι τις 4 το πρωί, έκανα και μπάνιο στη θάλασσα γιατί ήταν δίπλα στο σπίτι. Η μαμά μου έφτιαξε 10 τούρτες και τα έφτιαξε όλα μόνη της, δεν ήθελε να τα δώσουμε αλλού. Το σπίτι ήταν γεμάτο φίλους και συγγενής, από τον χώρο ήταν 5 άτομα» δήλωσε χαρακτηριστικά η ηθοποιός. 

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ΑΝΝΑ ΚΟΥΡΗ
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ΒΥΡΩΝΑΣ ΠΟΛΥΓΕΡΙΝΟΣ
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