Linktour ALUMI: Οι τιμές του νέου ηλεκτρικού φίλου της πόλης

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε -Ξεκινά από 8700 ευρώ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.06.26 , 13:50 Σεισμός Εύβοια: Συγκλονίζει η κ. Ευγενία που το σπίτι της υπέστη ζημιές
08.06.26 , 13:48 On air αποκάλυψη: «Έχουμε χωρίσει, αλλά μένουμε μαζί»
08.06.26 , 13:45 Φαίη Σκορδά: Οικογενειακή απόδραση στο Μονακό με τον Γιάννη και τον Δημήτρη
08.06.26 , 13:39 Συντάξεις: Αυξήσεις σε ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων & στρατιωτικών
08.06.26 , 13:25 Linktour ALUMI: Οι τιμές του νέου ηλεκτρικού φίλου της πόλης
08.06.26 , 13:16 Άση Μπήλιου: Εύνοια και τύχη γι' αυτά τα ζώδια με τη Σύνοδο Δία- Αφροδίτης
08.06.26 , 13:15 Κατασχέθηκαν 5,3 τόνοι ακατάλληλου κρέατος
08.06.26 , 13:13 Παραιτήθηκε ο γγ του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης
08.06.26 , 13:09 Κατερίνα Καινούργιου: «Με γράφουν γριά δίπλα στον Παναγιώτη»
08.06.26 , 13:05 Ο Ηλίας Γκότσης αποκαλύπτει γιατί λέει «όχι» στην τηλεόραση
08.06.26 , 13:00 Ράνια Θρασκιά: «Η τηλεόραση πρέπει να βρει τα πατήματά της»
08.06.26 , 12:58 PEUGEOT E-208 GTi: Μια νέα εποχή ξεκινά για το θρυλικό σήμα GTi
08.06.26 , 12:47 Αυτές είναι οι κορυφαίες τροφές που βοηθούν στον πονοκέφαλο
08.06.26 , 12:14 Φτιάχνουμε καλοκαιρινούς ντοματοκεφτέδες - Η τέλεια συνταγή για την εποχή
08.06.26 , 12:13 Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή αέρια μάζα – Πότε θα επηρεάσει τη χώρα μας
Φώτης Σεργουλόπουλος: Η ηλικία, τα ταξίδια, ο γιος και ο σύντροφός του
Κηδεία Γιώργου Σουφλιά: Συντετριμμένες η σύζυγος και οι κόρες του
Φαίη Σκορδά: Οικογενειακή απόδραση στο Μονακό με τον Γιάννη και τον Δημήτρη
Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή αέρια μάζα – Πότε θα επηρεάσει τη χώρα μας
Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: Γονείς για πρώτη φορά
Θεοδωρίδου: Στην Κωνσταντινούπολη με τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η σπάνια φωτογραφία με τη μητέρα και την αδελφή της
Άση Μπήλιου: Εύνοια και τύχη γι' αυτά τα ζώδια με τη Σύνοδο Δία- Αφροδίτης
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Συγκινημένη στην αποφοίτηση της κόρης της, Μαίρης
Χοιρινή τηγανιά: Ο ιδανικός μεζές για τα καλοκαιρινά βράδια
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Linktour ALUMI: Οι τιμές του νέου ηλεκτρικού φίλου της πόλης
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η νέα εποχή της αστικής μετακίνησης είναι πλέον εδώ. Το Linktour ALUMI, ένα από τα πιο προηγμένα ηλεκτρικά microcars της ευρωπαϊκής αγοράς, ξεκινά την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα, φέρνοντας μια νέα πρόταση για όσους αναζητούν οικονομική, ασφαλή και σύγχρονη μετακίνηση μέσα στην πόλη.Με τιμή εκκίνησης μόλις 8.700 ευρώ (μετά την κρατική επιδότηση), το Linktour ALUMI τοποθετείται ως μία από τις πιο προσιτές ηλεκτρικές προτάσεις της αγοράς, συνδυάζοντας τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε μόνο σε πολύ ακριβότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Αλουμινένιο Πλαίσιο — Πρώτη Φορά στην Κατηγορία
Το μεγάλο πλεονέκτημα του ALUMI βρίσκεται στην ίδια του την κατασκευή. Πρόκειται για το πρώτο όχημα της κατηγορίας του που βασίζεται σε πλήρως αλουμινένιο πλαίσιο, μια τεχνολογία που μειώνει το βάρος έως και 45% σε σχέση με μια αντίστοιχη χαλύβδινη κατασκευή, αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση, την ανθεκτικότητα και την προστασία από τη διάβρωση.Παράλληλα, το Linktour ALUMI αξιοποιεί την προηγμένη τεχνολογία Cell-to-Body, με τη μπαταρία να αποτελεί δομικό μέρος του πλαισίου. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική βελτιώνει σημαντικά την ακαμψία του αμαξώματος, συμβάλλοντας στην παθητική ασφάλεια και στη συνολική οδηγική συμπεριφορά.
Συμπαγές, Ευρύχωρο, Πρακτικό

Linktour ALUMI: Οι τιμές του νέου ηλεκτρικού φίλου της πόλης
Παρά τις εξαιρετικά συμπαγείς διαστάσεις του, με μήκος μόλις 2,68 μέτρα, το ALUMI προσφέρει ευρυχωρία, πρακτικότητα και ευκολία στάθμευσης που δύσκολα συναντά κανείς σε άλλο τετράτροχο όχημα πόλης.Στο εσωτερικό, ο εξοπλισμός παραπέμπει σε κανονικό αυτοκίνητο και όχι σε microcar. Ξεχωρίζουν:• Κεντρική οθόνη αφής 10,25 ιντσών• Ψηφιακός πίνακας οργάνων• Συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto• Δυνατότητες απομακρυσμένου ελέγχου μέσω smartphone• Σύγχρονη σχεδίαση με οικολογικά υλικά.Στον τομέα της ασφάλειας, το ALUMI ξεπερνά κατά πολύ τα δεδομένα της κατηγορίας του. Διαθέτει συστήματα ABS, EBD, Brake Assist και ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού EPS, προσφέροντας επίπεδα ενεργητικής ασφάλειας που συνήθως απουσιάζουν από τα περισσότερα microcars.

Linktour ALUMI: Οι τιμές του νέου ηλεκτρικού φίλου της πόλης
Χαμηλό Κόστος Χρήσης — Φόρτιση σε Απλή Πρίζα
Η ηλεκτρική του τεχνολογία εξασφαλίζει ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήσης, ενώ η φόρτιση πραγματοποιείται εύκολα σε απλή οικιακή πρίζα, χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης wallbox ή άλλου ειδικού εξοπλισμού.
Εκδόσεις L6 & L7
Το Linktour ALUMI διατίθεται σε εκδόσεις κατηγορίας L6 και L7, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης.
Η έκδοση L6 προσφέρει αυτονομία έως 120 χιλιόμετρα και τελική ταχύτητα 45 χλμ./ώρα, αποτελώντας ιδανική επιλογή για καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Η έκδοση L7 ανεβάζει τον πήχη με αυτονομία έως 180 χιλιόμετρα και τελική ταχύτητα έως 90 χλμ./ώρα, καλύπτοντας ακόμη μεγαλύτερο φάσμα μετακινήσεων.

Linktour ALUMI: Οι τιμές του νέου ηλεκτρικού φίλου της πόλης
Τιμοκατάλογος (μετά κρατική επιδότηση ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)

Έκδοση    Τιμή μετά επιδότηση
ALUMI L6 Low Configuration    8.700 €
ALUMI L6 Mid Configuration    9.900 €
ALUMI L6 High Configuration    10.750 €
ALUMI L7 Low Configuration    11.900 €
ALUMI L7 High Configuration    13.950 €
Επιπλέον έκπτωση για νέους έως 29 ετών    – 500 €


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
LINKTOUR
 |
LINKTOUR ALUMI
 |
ΤΙΜΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top