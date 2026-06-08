Άση Μπήλιου: Εύνοια και τύχη γι' αυτά τα ζώδια με τη Σύνοδο Δία- Αφροδίτης

Όσα είπε για την όψη ακριβείας των δύο ευεργετών πλανητών

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Άση Μπήλιου: Τα ζώδια που ευνοούνται με τη Σύνοδο Δία - Αφροδίτης στις 25 μοίρες του Καρκίνου/ Breakfast@Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου αναφέρει την ευεργετική σύνοδο Δία-Αφροδίτης, που φέρνει τύχη και ευχάριστες εξελίξεις αυτή την εβδομάδα.
  • Ευνοούνται τα ζώδια με σημαντικούς πλανήτες κοντά στις 25 μοίρες: Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύς, Αιγόκερως, Ταύρος και Παρθένος.
  • Η σύνοδος θα έχει επιρροή όλη την εβδομάδα, με κορύφωση αύριο.
  • Δύσκολη όψη είναι το τετράγωνο Ερμή-Κρόνου, με απαιτητική Τετάρτη για Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους.
  • Η Αφροδίτη θα παραμείνει στον Καρκίνο μέχρι το Σάββατο, όταν θα μεταβεί στον Λέοντα.

Για την «ευεργετική» αστρολογική όψη Συνόδου που σχηματίζουν ο Δίας και η Αφροδίτη μίλησε η Άση Μπήλιου στο σημερινό Breakfast@Star.

Δείτε αναλυτικά τις αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο

«Έχουμε μια φανταστική όψη αυτή τη βδομάδα. Έχουμε τη συνάντηση της Αφροδίτης με τον Δία, όταν οι δύο ευεργέτες πλανήτες της παραδοσιακής αστρολογίας συναντιούνται στο ίδιο ζώδιο, στην ίδια μοίρα. Αυτό μπορεί να σημαίνει και ευκαιρίες κι έτσι περισσότερη τύχη και πιο ευχάριστες εξελίξεις», εξήγησε η αστρολόγος. Αυτό βέβαια δε θα ισχύει για όλους, καθώς «ο καθένας έχει το δικό του ωροσκόπιο».

Άση Μπήλιου: Εύνοια και τύχη γι' αυτά τα ζώδια με τη Σύνοδο Δία- Αφροδίτης

Τα ζώδια που ευνοούνται περισσότερο από αυτή την όψη, είναι όσοι έχουν το ζώδιο τους, τον ωροσκόπο τους ή σημαντικούς πλανήτες, κοντά στις 25 μοίρες:

  • του Καρκίνου
  • του Σκορπιού
  • των Ιχθύων
  • του Αιγόκερω
  • και στα ζώδια της Γης, Ταύρου και Παρθένου

Αυτή η ωραία όψη είναι αύριο, ωστόσο «θα έλεγα ότι όλη αυτή η εβδομάδα φέρει αυτή την επιρροή», σημείωσε. 

Η Άση Μπήλιου μίλησε όμως και για δύσκολη όψη, το τετράγωνο του Ερμή με τον Κρόνο. «Σας λέω από τώρα ότι η Τετάρτη είναι μια απαιτητική μέρα», είπε.

«Αυτό σημαίνει για όσους είναι κοντά στο ξεκίνημα του β’ δεκαημέρου των ζωδίων του Κριού, του Καρκίνου, του Ζυγού και του Αιγόκερω, ότι μπορεί αυτές εδώ τις μέρες να έχουν περισσότερα θέματα ή εμπόδια σε θέματα επικοινωνίας και μετακινήσεων. Αυτό θέλει μια προσοχή μεγαλύτερη», εξήγησε. 

Η Αφροδίτη θα παραμείνει στον Καρκίνο μέχρι το Σάββατο, όποτε και θα αλλάξει ζώδιο και θα προχωρήσει στον Λέοντα. 
 

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