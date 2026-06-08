Μια από τις πιο ξεχωριστές οικογενειακές στιγμές έζησαν η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο σύζυγός της, Θέμης Σοφός, καθώς βρέθηκαν στην αποφοίτηση της μεγαλύτερης κόρης τους, Μαίρης, από το Δημοτικό σχολείο.

Η 11χρονη ολοκλήρωσε τη φοίτησή της στην ΣΤ’ Δημοτικού και ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, αφού από τον Σεπτέμβριο θα φοιτά πλέον στο Γυμνάσιο. Η σημαντική αυτή μετάβαση συνοδεύτηκε από μια γιορτή γεμάτη χαμόγελα, μουσική και έντονα συναισθήματα για μαθητές και γονείς.

Το πρωί της Δευτέρας, μέσα από την εκπομπή Happy Day, η παρουσιάστρια μίλησε με εμφανή συγκίνηση για τη βραδιά της αποφοίτησης, περιγράφοντας το κλίμα που επικράτησε στην εκδήλωση.

«Ήταν πολύ συγκινητική βραδιά, γιατί σε κάτι τέτοιες ημερομηνίες-ορόσημο… είχαμε το πάρτι αποφοίτησης. Είχε και χορό, και μπουγέλο, και DJ. Ήταν αυτή η συγκινητική στιγμή», ανέφερε αρχικά.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στάθηκε ιδιαίτερα στο πόσο γρήγορα κυλά ο χρόνος όταν μεγαλώνουν τα παιδιά, εκφράζοντας σκέψεις με τις οποίες ταυτίζονται πολλοί γονείς.

«Σε κάτι τέτοιες σημαντικές ημερομηνίες, συνειδητοποιείς αυτό που λέμε, ότι περνάνε τα χρόνια. Μεγαλώνουν τα παιδάκια μας. Και ξέρεις, τρέχουν οι ρυθμοί, τρέχουν τα χρόνια, περνάνε… Και σε κάτι τέτοιες στιγμές, λες, “πότε πήγε στην Α’ Δημοτικού, πότε θα πάει στην Α’ Γυμνασίου;”», εξομολογήθηκε η παρουσιάστρια.

Η αποφοίτηση από το Δημοτικό αποτελεί ένα από τα πρώτα μεγάλα ορόσημα στη ζωή ενός παιδιού, αλλά και μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή για τους γονείς. Για τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και τον Θέμη Σοφό, η συγκεκριμένη ημέρα ήταν γεμάτη περηφάνια, χαρά αλλά και νοσταλγία, καθώς είδαν την κόρη τους να αφήνει πίσω της τα παιδικά σχολικά χρόνια και να κάνει το επόμενο βήμα.

Μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, η παρουσιάστρια αφιέρωσε τη μέρα στην οικογένειά της, απολαμβάνοντας μια στιγμή που θα θυμάται για πάντα. Άλλωστε, όπως φάνηκε και από τα λόγια της, οι πιο σημαντικές στιγμές δεν είναι πάντα αυτές που συμβαίνουν μπροστά στις κάμερες, αλλά εκείνες που γράφονται μέσα στην οικογενειακή καθημερινότητα.



