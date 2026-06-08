Για να φτιάξετε σωστούς ντοματοκεφτέδες, σιγουρευτείτε ότι έχετε επιλέξει τα κατάλληλα υλικά

Το καλοκαίρι χρειάζεται τους κατάλληλους μεζέδες. Οι ντοματοκεφτέδες, είναι ταυτισμένοι με τις ζεστές ημέρες του Ιουνίου, και φτιάχνονται από αγνά και παραδοσιακά υλικά. Ο Γιώργος Ρήγας έρχεται στο Breakfast@Star και έχει μία συνταγή, με μικρά ιδιαίτερα «μυστικά» που πρέπει να ακολουθήσετε για να κάνετε τη διαφορά.

ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΕΔΕΣ

Για τους ντοματοκεφτέδες:

• 3 ώριμες ντομάτες

• 1 μικρό κρεμμύδι

• λίγο δυόσμο

• λίγο μαϊντανό

• 1 μικρή πιπεριά

• αλάτι

• πιπέρι

• λίγη ρίγανη

• 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

• αλεύρι όσο πάρει

• ελαιόλαδο για τηγάνισμ

Για τη σος:

• 3 κ.σ. μαγιονέζα

• 2 κ.σ. γιαούρτι

• λίγο χυμό λεμονιού

• 1 μικρή σκελίδα σκόρδο

• πιπέρι

• λίγο άνηθο ή δυόσμο

Για το σερβίρισμα:

• τορτίγιες

• μαρούλι

• ντομάτα

• λίγη φέτα προαιρετικά

Εκτέλεση

1. Ετοιμάζουμε τους ντοματοκεφτέδες

• Τρίβουμε τις ντομάτες και αφαιρούμε αρκετά από τα υγρά τους. • Προσθέτουμε το κρεμμύδι, τα μυρωδικά, το αλάτι, το πιπέρι και τη ρίγανη. • Ρίχνουμε λίγο λίγο το αλεύρι μέχρι να δημιουργηθεί ένας παχύς χυλός. • Αν θέλουμε πιο αφράτο αποτέλεσμα, προσθέτουμε το μπέικιν.

2. Τηγάνισμα

• Ζεσταίνουμε ελαιόλαδο σε τηγάνι. • Ρίχνουμε κουταλιές από το μείγμα. • Τηγανίζουμε μέχρι να γίνουν χρυσαφένιοι και τραγανοί και από τις δύο πλευρές. • Τους μεταφέρουμε σε απορροφητικό χαρτί.

3. Ετοιμάζουμε τη σος

• Ανακατεύουμε τη μαγιονέζα, το γιαούρτι, το λεμόνι, το σκόρδο και τα μυρωδικά. • Προσθέτουμε λίγο πιπέρι.

4. Σερβίρισμα

• Ζεσταίνουμε ελαφρώς τις τορτίγιες. • Βάζουμε μαρούλι, ντομάτα και τους ντοματοκεφτέδες. • Προσθέτουμε τη σος μαγιονέζας. • Αν θέλουμε, βάζουμε και λίγη φέτα

