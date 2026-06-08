Το καλοκαίρι χρειάζεται τους κατάλληλους μεζέδες. Οι ντοματοκεφτέδες, είναι ταυτισμένοι με τις ζεστές ημέρες του Ιουνίου, και φτιάχνονται από αγνά και παραδοσιακά υλικά. Ο Γιώργος Ρήγας έρχεται στο Breakfast@Star και έχει μία συνταγή, με μικρά ιδιαίτερα «μυστικά» που πρέπει να ακολουθήσετε για να κάνετε τη διαφορά.
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ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΕΔΕΣ
Για τους ντοματοκεφτέδες:
• 3 ώριμες ντομάτες
• 1 μικρό κρεμμύδι
• λίγο δυόσμο
• λίγο μαϊντανό
• 1 μικρή πιπεριά
• αλάτι
• πιπέρι
• λίγη ρίγανη
• 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
• αλεύρι όσο πάρει
• ελαιόλαδο για τηγάνισμ
Για τη σος:
• 3 κ.σ. μαγιονέζα
• 2 κ.σ. γιαούρτι
• λίγο χυμό λεμονιού
• 1 μικρή σκελίδα σκόρδο
• πιπέρι
• λίγο άνηθο ή δυόσμο
Για το σερβίρισμα:
• τορτίγιες
• μαρούλι
• ντομάτα
• λίγη φέτα προαιρετικά
Εκτέλεση
1. Ετοιμάζουμε τους ντοματοκεφτέδες
• Τρίβουμε τις ντομάτες και αφαιρούμε αρκετά από τα υγρά τους. • Προσθέτουμε το κρεμμύδι, τα μυρωδικά, το αλάτι, το πιπέρι και τη ρίγανη. • Ρίχνουμε λίγο λίγο το αλεύρι μέχρι να δημιουργηθεί ένας παχύς χυλός. • Αν θέλουμε πιο αφράτο αποτέλεσμα, προσθέτουμε το μπέικιν.
2. Τηγάνισμα
• Ζεσταίνουμε ελαιόλαδο σε τηγάνι. • Ρίχνουμε κουταλιές από το μείγμα. • Τηγανίζουμε μέχρι να γίνουν χρυσαφένιοι και τραγανοί και από τις δύο πλευρές. • Τους μεταφέρουμε σε απορροφητικό χαρτί.
3. Ετοιμάζουμε τη σος
• Ανακατεύουμε τη μαγιονέζα, το γιαούρτι, το λεμόνι, το σκόρδο και τα μυρωδικά. • Προσθέτουμε λίγο πιπέρι.
4. Σερβίρισμα
• Ζεσταίνουμε ελαφρώς τις τορτίγιες. • Βάζουμε μαρούλι, ντομάτα και τους ντοματοκεφτέδες. • Προσθέτουμε τη σος μαγιονέζας. • Αν θέλουμε, βάζουμε και λίγη φέτα