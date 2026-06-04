Στις παραδοσιακές συνταγές, η ποιότητα της πρώτης ύλης είναι πολύ σημαντική, για το τελικό αποτέλεσμα

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Υπάρχει άνθρωπος στη χώρα μας, που να μην έχει παιδικές αναμνήσεις από αυτό το πιάτο; Κριθαράκι με μπιφτέκια! Δοκιμάστε τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα, όπως την έδειξε στο Breakfast@Star

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕ ΜΠΙΦΤΕΚΙ

Για τα μπιφτέκια:

• 500 γρ. άπαχο μοσχαρίσιο κιμά

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 1 σκελίδα σκόρδο

• 2 κ.σ. φρυγανιά τριμμένη

• 1 αυγό

• λίγο μαϊντανό

• αλάτι

• πιπέρι

• λίγο ελαιόλαδο

Για το κριθαράκι:

• 250 γρ. κριθαράκι μέτριο

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 1 κ.σ. πελτέ

• 1 κονσέρβα ντοματάκια ή passata

• 700 ml ζεστό νερό ή ζωμό

• λίγο ελαιόλαδο

• αλάτι

• πιπέρι

• 1 πρέζα γαρίφαλο

• λίγο θυμάρι



Για το τέλος:

• λίγη φέτα ή παρμεζάνα

• λίγο ελαιόλαδο ή βούτυρο



Εκτέλεση

1. Τα μπιφτέκια

• Ανακατεύεις όλα τα υλικά σε μπολ.

• Ζυμώνεις καλά.

• Αφήνεις 10-15 λεπτά να ξεκουραστεί ο κιμάς.

• Πλάθεις μικρά μπιφτέκια ή κεφτεδάκια.

Σοτάρισμα

• Τα βάζεις σε τηγάνι με λίγο λάδι.

• Τα θες να πάρουν ωραίο χρώμα απ’ έξω.

• Τα βγάζεις προσωρινά.

2. Η σάλτσα

Στο ίδιο σκεύος:

• σοτάρεις το κρεμμύδι

• ρίχνεις τον πελτέ να καραμελώσει λίγο

• προσθέτεις την ντομάτα

• βάζεις αλάτι, πιπέρι, λίγο γαρίφαλο και θυμάρι. Το γαρίφαλο θέλει λίγο γιατί βγαίνει δυνατό αλλά δίνει φοβερό άρωμα

3. Το κριθαράκι

• Ρίχνεις το κριθαράκι μέσα στη σάλτσα.

• Προσθέτεις το ζεστό νερό ή ζωμό.

• Ανακατεύεις καλά.

4. Δένει το φαγητό

• Βάζεις μέσα τα μπιφτέκια.

• Χαμηλή προς μέτρια φωτιά.

• Ανακατεύεις συχνά μέχρι να χυλώσει το κριθαράκι και να δέσει η σάλτσα.

Θέλει περίπου: • 12-15 λεπτά.

Στο τέλος

• λίγο βούτυρο ή ελαιόλαδο

• φέτα ή παρμεζάνα

• λίγο έξτρα θυμάρι και πιπέρι.