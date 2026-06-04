Υπάρχει άνθρωπος στη χώρα μας, που να μην έχει παιδικές αναμνήσεις από αυτό το πιάτο; Κριθαράκι με μπιφτέκια! Δοκιμάστε τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα, όπως την έδειξε στο Breakfast@Star
Συνταγές για σουβλάκια. Φτιάξτε μόνοι σας την απόλυτη ελληνική νοστιμιά.
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕ ΜΠΙΦΤΕΚΙ
Για τα μπιφτέκια:
• 500 γρ. άπαχο μοσχαρίσιο κιμά
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 2 κ.σ. φρυγανιά τριμμένη
• 1 αυγό
• λίγο μαϊντανό
• αλάτι
• πιπέρι
• λίγο ελαιόλαδο
Για το κριθαράκι:
• 250 γρ. κριθαράκι μέτριο
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 1 κ.σ. πελτέ
• 1 κονσέρβα ντοματάκια ή passata
• 700 ml ζεστό νερό ή ζωμό
• λίγο ελαιόλαδο
• αλάτι
• πιπέρι
• 1 πρέζα γαρίφαλο
• λίγο θυμάρι
Για το τέλος:
• λίγη φέτα ή παρμεζάνα
• λίγο ελαιόλαδο ή βούτυρο
Εκτέλεση
1. Τα μπιφτέκια
• Ανακατεύεις όλα τα υλικά σε μπολ.
• Ζυμώνεις καλά.
• Αφήνεις 10-15 λεπτά να ξεκουραστεί ο κιμάς.
• Πλάθεις μικρά μπιφτέκια ή κεφτεδάκια.
Σοτάρισμα
• Τα βάζεις σε τηγάνι με λίγο λάδι.
• Τα θες να πάρουν ωραίο χρώμα απ’ έξω.
• Τα βγάζεις προσωρινά.
2. Η σάλτσα
Στο ίδιο σκεύος:
• σοτάρεις το κρεμμύδι
• ρίχνεις τον πελτέ να καραμελώσει λίγο
• προσθέτεις την ντομάτα
• βάζεις αλάτι, πιπέρι, λίγο γαρίφαλο και θυμάρι. Το γαρίφαλο θέλει λίγο γιατί βγαίνει δυνατό αλλά δίνει φοβερό άρωμα
3. Το κριθαράκι
• Ρίχνεις το κριθαράκι μέσα στη σάλτσα.
• Προσθέτεις το ζεστό νερό ή ζωμό.
• Ανακατεύεις καλά.
4. Δένει το φαγητό
• Βάζεις μέσα τα μπιφτέκια.
• Χαμηλή προς μέτρια φωτιά.
• Ανακατεύεις συχνά μέχρι να χυλώσει το κριθαράκι και να δέσει η σάλτσα.
Θέλει περίπου: • 12-15 λεπτά.
Στο τέλος
• λίγο βούτυρο ή ελαιόλαδο
• φέτα ή παρμεζάνα
• λίγο έξτρα θυμάρι και πιπέρι.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.