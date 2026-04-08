Πώς θα λειτουργεί ο «κόφτης» στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Πώς θα επαληθεύεται η ηλικία σε Instagram, TikTok, Facebook και Snapchat

Πρώτη Δημοσίευση: 08.04.26, 13:16
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου 2027, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
  • Η νομοθετική ρύθμιση θα κατατεθεί το καλοκαίρι και θα αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2012 και μετά.
  • Η απαγόρευση θα ισχύει για Instagram, Facebook, TikTok και Snapchat, με έλεγχο ηλικίας μέσω QR code στο Kids Wallet.
  • Προβλέπονται κυρώσεις για τις πλατφόρμες που δεν συμμορφώνονται και θα ενεργοποιηθεί το Digital Service Act για εποπτεία.
  • Στόχος είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων και η πρόληψη του ψηφιακού εθισμού.

Την απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 2027 ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση αναμένεται εντός του καλοκαιριού.

Πώς θα λειτουργεί ο «κόφτης» στα social media για τα παιδιά κάτων των 15 ετών

Ο υπουργός Ψηφιακής Μεταρρύθμισης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τόνισε ότι το νομοσχέδιο είναι πολύ απλό, εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου και αφορά σε παιδιά έως την Γ' Γυμνασίου, που έχουν γεννηθεί δηλαδή από το 2012 και μέτα.

Η απαγόρευση θα ισχύσει για Instagram, Facebook, TikTok και Snapchat και θα βασιστεί πάνω στο σύστημα του Kids Wallet. 

Ως βάση για την ημερομηνία γέννησης των παιδιών θα λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης. Για την τεχνική υλοποίηση του μέτρου θα ενεργοποιηθεί ο ευρωπαϊκός μηχανισμός επαλήθευσης ηλικίας, όπως έχει ενσωματωθεί στο gov.gr.

Συγκεκριμένα, όταν ένας ανήλικος κάτω των 15 ετών επιχειρήσει να κάνει χρήση των social media, θα εμφανίζεται στην οθόνη μήνυμα επιβεβαίωσης ηλικίας, η οποία θα πρέπει να γίνει με QR code μέσω του Kids Wallet.

Η απαγόρευση δεν περιλαμβάνει πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το Viber και το WhatsApp.

 Όπως επεσήμανε ο κ. Παπαστεργίου θα υπάρχουν κυρώσεις και πρόστιμα για τις πλατφόρμες που δεν συμμορφώνονται με το μέτρο.

Επίσης θα ενεργοποιηθεί το ισχύον πλαίσιο της Digital Service Act για την εποπτεία και την επιβολή κανόνων, με έμφαση στη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα για τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες.

Ως αρμόδιες εθνικές αρχές στην Ελλάδα αναφέρθηκαν η ΕΕΤΤ, ως Συντονιστής Ψηφιακών Υπηρεσιών, το ΕΣΡ, για ζητήματα που σχετίζονται με το άρθρο 28 της DSA, η ΑΠΔΠΧ, επίσης για την εποπτεία εφαρμογής του άρθρου 28.

Σε περιπτώσεις καταγγελιών, προβλέπεται διαδικασία διαβίβασης της υπόθεσης στη χώρα εγκατάστασης της πλατφόρμας, όπως για παράδειγμα η Ιρλανδία για μεγάλες εταιρείες, με ταυτόχρονη ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σκιαγραφούν ένα πλαίσιο που συνδυάζει την πρόληψη, τον έλεγχο και την εποπτεία, με στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση των social media από ανηλίκους.

Σκέρτσος: «Όταν ανοίγει ένα κινητό, κλείνει μια παρέα»

«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική απόφαση, πολύ λίγες χώρες έχουν προχωρήσει σε τέτοιο μέτρο. Θα εξηγήσουμε γιατί και πώς προχωράμε. Έχουμε συνεργαστεί στενά με τα δύο υπουργεία, αλλά και το υπουργείο Δικαιοσύνης. Απαιτούνται τεχνολογικές λύσεις για να είμαστε αποτελεσματικοί. Να δούμε το ζήτημα των κυρώσεων στις εταιρείες τεχνολογίας, για να είναι πρωτίστως αποτελεσματική η ρύθμιση», είπε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος κατά τη συνέντευξη Τύπου για την εξειδίκευση του μέτρου.

«Όταν ανοίγει ένα κινητό κλείνει μια παρέα», κατέληξε ο υπουργός Επικρατείας.

«Δεν περιορίζουμε την ελευθερία του λόγου, παίρνουμε προληπτικά μέτρα», είπε από την πλευρά του ο υπουργός, Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναφέρθηκε στις σωματικές και ψυχικές επιπτώσεις του ψηφιακού εθισμού για τους ανήλικους, κάνοντας λόγο ακόμη και για πραγματικά δραματικά γεγονότα.

Παίρνοντας ξανά τον λόγο και δίνοντας το χρονοδιάγραμμα της ρύθμισης, ο κ. Σκέρτσος δήλωσε ότι στόχος είναι η ρύθμιση να κατατεθεί μέχρι τον προσεχή Ιούλιο και συγκεκριμένα προτού κλείσει η Βουλή λόγω θέρους, με την εφαρμογή της να ξεκινά από το 2027.

Όπως επεσήμανε ο ίδιος, «το scrolling χωρίς όρια κάνει κακό στην ψυχική υγεία των παιδιών μας κι αυτό πρέπει να συζητηθεί ανοιχτά στην ελληνική κοινωνία».

«Το επιχειρηματικό μοντέλο κέρδους που θεωρεί δευτερεύον ζήτημα την ψυχική υγεία των παιδιών μας, τελειώνει εδώ», πρόσθεσε.

 

