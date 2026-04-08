Φτιάξτε παραδοσιακό, σιροπιαστό μπακλαβά για το Πάσχα

Ο Γιώργος Ρήγας δείχνει πώς πρέπει να κλείσει το γιορτινό τραπέζι

Ο Γιώργος Ρήγας φτιάχνει έναν λαχταριστό, μυρωδάτο μπακλαβά
Οι ημέρες του Πάσχα, δεν είναι μόνο ημέρες κατάνυξης και χαράς, αλλά και ημέρες φαγητού και οικογένειας. Και ποιος καλύτερος τρόπος για να ολοκληρωθεί το πασχαλινό τραπέζι, από έναν παραδοσιακό μπακλαβά

Ο Γιώργος Ρήγας δείχνει μια συνταγή, για ένα από τα πιο αγαπημένα γλυκά των Ελλήνων, και όλοι στο πλατό της εκπομπής Breakfast@Star γλείφουν τα δάχτυλα τους. 

Απολαύστε έναν παραδιασικό μπακλαβά στο πασχαλινό τραπέζι

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ ΜΕ ΣΙΡΟΠΙ ΚΑΙ ΚΑΡΥΔΙΑ

Υλικά 

Για τη γέμιση:
• 400 γρ. καρύδια
• 2 κ.σ. ζάχαρη
• 1 κ.γλ. κανέλα τριμμένη
 
 Για τη ζύμη:
• 500 γρ. φύλλο κρούστας
• 250 γρ. βούτυρο λιωμένο
 
Για το σιρόπι:
• 2 φλ. ζάχαρη
• 1 1/2 φλ. νερό
• 1/2 φλ. μέλι
• 1 ξύλο κανέλας
• Φλούδα από 1 λεμόνι
• Προαιρετικά λίγες σταγόνες χυμό λεμονιού
 
Εκτέλεση

1. Προετοιμασία γέμισης: • Ανακατεύεις τα χοντροκομμένα καρύδια με τη ζάχαρη και την κανέλα.

2. Συναρμολόγηση μπακλαβά: • Λαδώνεις καλά ένα ταψί. • Απλώνεις 2-3 φύλλα, λαδώνοντας κάθε φύλλο. • Ρίχνεις 2-3 κ.σ. από τη γέμιση. • Συνεχίζεις με 2-3 φύλλα και ξανά γέμιση μέχρι να τελειώσουν τα υλικά, τελειώνοντας με 3-4 φύλλα λαδωμένα.

3. Κόψιμο πριν ψήσιμο: • Κόβεις σε ρόμβους ή τετράγωνα με κοφτερό μαχαίρι.

4. Ψήσιμο: • Προθερμασμένος φούρνος στους 170°C – 180°C. • Ψήνεις 45-50 λεπτά μέχρι να ροδίσει καλά και να γίνει τραγανός.

5. Σιρόπιασμα: • Σε κατσαρόλα, βράζεις νερό, ζάχαρη, μέλι, κανέλα και φλούδα λεμονιού για 5-7 λεπτά. • Αποσύρεις και ρίχνεις λίγο χυμό λεμονιού. • Περιχύνεις τον μπακλαβά καυτό με το ζεστό σιρόπι. • Αφήνεις να τραβήξει 3-4 ώρες πριν σερβίρεις
 

