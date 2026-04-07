Ανάσταση με Vegan Μαγειρίτσα και απίστευτη γεύση

Φέτος, κάνετε τη διαφορά, με μία γρήγορη συνταγή του Γιώργου Ρήγα

07.04.26 , 12:40 Ανάσταση με Vegan Μαγειρίτσα και απίστευτη γεύση
Μία "διαφορετική" συνταγή για το αγαπημένο φαγητό της Ανάστασης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μεγάλο Σάββατο μετά την Ανάσταση, η παράδοση θέλει να τρώμε μαγειρίτσα,. Όμως, το αγαπημένο μας πιάτο μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. 

Αν δεν θέλετε να τη φτιάξετε με κρέας, ακολουθήστε τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα, όπως την παρουσιάζει στο Breakfast@Star . Εύκολη, γευστική και διαφορετική, αλλά 100% ταιριαστή με το γιορτινό τραπέζι. 

Η μεγειρίτσα δε λείπει από κανένα ελληνικό σπίτι μετά την Ανάσταση

VEGAN ΜΑΓΕΙΡΙΤΣΑ
 

Υλικά
• 500 γρ. μανιτάρια
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
• 3-4 φρέσκα κρεμμυδάκια 
• 1 μαρούλι
• 200-250 γρ. σπανάκι
• 1/2 ματσάκι άνηθο
• 1/2 ματσάκι μαϊντανό 
• 60 γρ. λάδι
• 1 λίτρο ζωμό λαχανικών ή νερό
• Αλάτι, πιπέρι
 
Για το “αυγολέμονο” (vegan) 
• 2 κ.σ. ταχίνι
• Χυμό από 1 λεμόνι
• Ξύσμα λεμονιού
• Αλάτι, πιπέρι
• 1 κ.σ. κορν φλάουρ
• Λίγο ζεστό ζωμό από την κατσαρόλα
 
Εκτέλεση  

Σοτάρισμα Λάδι+ κρεμμύδι + φρέσκα κρεμμυδάκια μέχρι να μαλακώσουν.

Μανιτάρια  Ρίχνεις τα μανιτάρια και τα σοτάρεις καλά μέχρι να πάρουν χρώμα.

Πράσινα  Προσθέτεις μαρούλι, σπανάκι, άνηθο, μαϊντανό και τα αφήνεις να πέσουν.

Βράσιμο Ρίχνεις ζωμό, αλάτι, πιπέρι και βράζεις 20-25 λεπτά.

Αυγολέμονο με κορν φλάουρ  Σε μπολ: • ταχίνι + λεμόνι + ξύσμα + αλάτι/πιπέρι • διαλύεις το κορν φλάουρ με λίγο ζωμό (ΠΟΛΥ σημαντικό να μην κάνει σβόλους). Τα ενώνεις όλα και προσθέτεις σιγά σιγά ζεστό ζωμό για να “ανεβάσει” θερμοκρασία

Δέσιμο της σούπας Ρίχνεις το μείγμα στην κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά και ανακατεύεις μέχρι να δέσει
 
 

 

 

