Φτιάξτε αφράτο και μυρωδάτο Πασχαλινό τσουρέκι

Η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινάει με μία συνταγή γεμάτη παράδοση και αναμνήσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Συνταγες
Ελληνικό Πάσχα χωρίς παραδοσιακό τσουρέκι, δεν γίνεται
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μεγάλη Εβδομάδα, σημαίνει παράδοση και αναμνήσεις. Η απόλυτη συνταγή για το πιο νόστιμο και αφράτο Πασχαλινό τσουρέκι, έρχεται στο Breakfast@Star 

Ο Γιώργος Ρήγας, φτιάχνει μια απαιτητική ζύμη, και μοιράζεται με τους φίλους της εκπομπής, τα μυστικά για το σωστό τσουρέκι, όπως το θυμόμαστε από τα παιδικά μας χρόνια

Συνταγή για μυρωδάτα και νόστιμα πασχαλινά κουλουράκια

rigas tsoureki

Λαχταριστό και αφράτο τσουρέκι από τον Γιώργο Ρήγα

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΡΗΓΑ

Υλικά
• 1 κιλό αλεύρι για τσουρέκι
• 200 γρ. ζάχαρη
• 200 γρ. βούτυρο
• 4 αυγά
• 300 ml γάλα χλιαρό
• 50 γρ. νωπή μαγιά
• 1 κ.γ. μαχλέπι
• 1/2 κ.γ. μαστίχα
• Ξύσμα από 1 πορτοκάλι
• 1 πρέζα αλάτι
 
Για το άλειμμα
• 1 αυγό + λίγο γάλα
• Φιλέ αμυγδάλου
 
Εκτέλεση  

Ενεργοποιείς τη μαγιά Σε χλιαρό γάλα βάζεις τη μαγιά + 1 κ.σ. ζάχαρη + λίγο αλεύρι. Αφήνεις 10-15 λεπτά να αφρίσει.Ετοιμάζεις το μείγμα Χτυπάς αυγά με ζάχαρη. Προσθέτεις: • μαχλέπι • μαστίχα • ξύσμα πορτοκαλιού • αλάτι

Ζύμωμα Ρίχνεις τη μαγιά και σιγά σιγά το αλεύρι. Ζυμώνεις και προσθέτεις το λιωμένο (όχι καυτό) βούτυρο. Ζυμώνεις καλά μέχρι να γίνει ελαστική και μαλακή ζύμη (λίγο κολλώδης είναι ΟΚ).

Πρώτο φούσκωμα Σκεπάζεις και αφήνεις 1,5 – 2 ώρες μέχρι να διπλασιαστεί.

Πλάσιμο Χωρίζεις τη ζύμη σε κορδόνια και πλέκεις τσουρέκια.

Δεύτερο φούσκωμα Τα αφήνεις άλλα 30-45 λεπτά να φουσκώσουν.

Ψήσιμο  Αλείφεις με αυγό, βάζεις αμύγδαλο και ψήνεις: • στους 170-180°C • για 30-35 λεπτά περίπου
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
BREAKFASTSTAR
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
 |
ΠΑΣΧΑ
 |
ΤΣΟΥΡΕΚΙ
 |
ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΣΟΥΡΕΚΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top