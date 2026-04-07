Βροχές & κρύο από τη Μ. Πέμπτη - «Κλείδωσε» ο καιρός της Κυριακής του Πάσχα

Καθώς πλησιάζουμε προς το Πάσχα, η εικόνα του καιρού γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρη, αν και διατηρεί ορισμένες εκπλήξεις που θα επηρεάσουν τον εορτασμό σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Star, Ματίνα Μπέρου, η σημερινή ημέρα (Τρίτη 7/4) καταγράφηκε ως η θερμότερη των τελευταίων ημερών, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τοπικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Πρόκειται για θερμοκρασίες που παραπέμπουν περισσότερο σε αρχές καλοκαιριού, δημιουργώντας μια αίσθηση πρόωρης ζέστης.

Ωστόσο, από αύριο (Τετάρτη 8/4) αναμένεται μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι τιμές θα παραμείνουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ στην Αθήνα θα κυμανθεί μεταξύ 23 και 24 βαθμών. Παράλληλα, τοπικές βροχές θα σημειωθούν σε Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια και στο Βόρειο Αιγαίο, χωρίς όμως οι άνεμοι –που θα φτάσουν έως 5-6 μποφόρ– να προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Σημαντική αλλαγή του καιρού αναμένεται από τη Μεγάλη Πέμπτη. Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πτώση της θερμοκρασίας σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 16 και 18 βαθμών. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα η θερμοκρασία θα παραμείνει λίγο υψηλότερη, έως τους 21 βαθμούς. Παράλληλα, οι βροχοπτώσεις θα γίνουν πιο γενικευμένες, επηρεάζοντας εκτός από τις ήδη γνωστές περιοχές και τη Μακεδονία, τη Θράκη και την Κρήτη.

Τη Μεγάλη Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη, ενώ η αίσθηση της δροσιάς θα παραμείνει έντονη, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες. Το Μεγάλο Σάββατο, αν και υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα, φαίνεται πως οι βροχές θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση. Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν τους πιστούς στην Ανάσταση με πιο… χειμωνιάτικη ενδυμασία, όπως παλτό και μπουφάν, ενώ δεν αποκλείονται ακόμη και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ο καιρός της Κυριακής του Πάσχα

Για την Κυριακή του Πάσχα, τα μέχρι στιγμής στοιχεία είναι πιο αισιόδοξα, καθώς αναμένεται βελτίωση του καιρού με περιορισμένα φαινόμενα και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, δίνοντας ελπίδα για ένα πιο ευχάριστο εορταστικό σκηνικό.