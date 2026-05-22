Αγία Σοφία: Ποινή φυλάκισης με αναστολή στους Έλληνες που άνοιξαν σημαία

Το εν λόγω περιστατικό σημειώθηκε στις 9 Απρίλη

Με ποινή φυλάκισης με αναστολή καταδικάστηκαν οι δύο Έλληνες που είχαν συλληφθεί στην Κωνσταντινούπολη, έπειτα από περιστατικό μέσα στην Αγία Σοφία, όπου άνοιξαν ελληνική σημαία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο τουρίστες είχαν μεταβεί στον ιστορικό χώρο ως μέλη οργανωμένης εκδρομής, όταν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους ξεδίπλωσαν τη σημαία και φωτογραφήθηκαν στο εσωτερικό του μνημείου.

Το περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας της Αγίας Σοφίας, με το προσωπικό φύλαξης να επεμβαίνει άμεσα. Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή τους, ενώ σε βάρος τους ασκήθηκαν κατηγορίες που σχετίζονται με πρόκληση δημόσιας έντασης και υποκίνηση μίσους. Το σύνθημα που αναγραφόταν στη σημαία αποτέλεσε βασικό στοιχείο της δικογραφίας, όπως είχε επισημάνει και ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ενημέρωση στη Βουλή.

Μετά την εκδίκαση της υπόθεσης, το τουρκικό δικαστήριο αποφάσισε την επιβολή ποινής φυλάκισης με αναστολή, γεγονός που σημαίνει ότι οι δύο Έλληνες δεν θα εκτίσουν άμεσα την ποινή τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει νέα παράβαση μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει η απόφαση. Παράλληλα, οι ελληνικές προξενικές αρχές παρακολουθούσαν στενά την υπόθεση από την πρώτη στιγμή, διατηρώντας επικοινωνία με τους συλληφθέντες και τους δικηγόρους τους.

 

