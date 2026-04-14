Αγιά Σοφιά: Στη φυλακή δύο Έλληνες τουρίστες γιατί άνοιξαν ελληνική σημαία

Για «αυθάδη πρόκληση» στην Κωνσταντινούπολη κάνουν λόγο τα τουρκικά ΜΜΕ

14.04.26 , 19:12 Τι περιλαμβάνει η συνεργασία Toyota, Daimler και Volvo
14.04.26 , 19:05 Κατερίνα Παπουτσάκη: Χορεύει ξέφρενα το «Ξέρω τι ζητάω»
14.04.26 , 18:53 Αγιά Σοφιά: Στη φυλακή δύο Έλληνες τουρίστες γιατί άνοιξαν ελληνική σημαία
14.04.26 , 18:52 Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες «άνοιξαν» το σπίτι και πέρασαν εκεί το Πάσχα
14.04.26 , 18:50 Έλληνας τραγουδιστής: «Δεν ξέρω αν μου ταίριαξε 100% ο Ηλίας Ψινάκης»
14.04.26 , 18:13 Θάνατος στο Αργοστόλι: Πρωταθλητής της άρσης βαρών μεταξύ των συλληφθέντων
14.04.26 , 18:10 Νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πληρώνει έως και 90% των εργασιών
14.04.26 , 17:54 Ιωάννα Τούνη: Για ιππασία με τον γιο της, Πάρη και τους φίλους της
14.04.26 , 17:48 Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Πασχαλινές στιγμές με την κόρη τους
14.04.26 , 17:47 Ξανά στο τραπέζι ΗΠΑ - Ιράν εν μέσω έντασης στα Στενά του Ορμούζ
14.04.26 , 17:20 OMODA & JAECOO: Μεγάλος διαγωνισμός με έπαθλο αυτοκίνητο
14.04.26 , 17:06 Eurovision 2026: Δείτε όλες τις συμμετοχές του φετινού διαγωνισμού
14.04.26 , 16:55 Εξηγήσεις από Μ. Λαζαρίδη για τον διορισμό χωρίς πτυχίο ΑΕΙ
14.04.26 , 16:39 Υποδεχτείτε την φετινή Άνοιξη, με white jeans
14.04.26 , 16:35 Χίος: Στο νοσοκομείο νεαρή μητέρα από ρουκέτα
Ετεοκλής Παύλου: «Γιατί η Κατερίνα κάνει τα ασήμαντα σημαντικά;»
Νατάσα Θεοδωρίδου: Πάσχα στο πατρικό της με τη μαμά και τον σύντροφό της
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
Αλεξάνδρα Νίκα: Οι πασχαλινές φωτογραφίες με τον γιο της, Βασίλη
Θάνατος στο Αργοστόλι: Πρωταθλητής της άρσης βαρών μεταξύ των συλληφθέντων
Βασάλος - Βαρθολομάτου: Διακοπές στις μαγευτικές Σεϋχέλλες για το Πάσχα
Τα ζώδια που θα έχουν σύγχυση στην καθημερινότητα, μετά το Πάσχα
Φαίη Σκορδά: Στο Κιλκίς με τον σύντροφό της για τις διακοπές του Πάσχα
Ζέτα Μακρυπούλια: Ευτυχισμένη που αυτό το Πάσχα επέστρεψε στις ρίζες της!
Αγιά Σοφιά: Στη φυλακή δύο Έλληνες τουρίστες γιατί άνοιξαν ελληνική σημαία
Περισσότερα

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Φυλακίσθηκαν δύο Έλληνες τουρίστες στην Κωνσταντινούπολη γιατί άνοιξαν ελληνική σημαία στην Αγιά Σοφιά (βίντεο Mega)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο Έλληνες τουρίστες συνελήφθησαν στην Αγιά Σοφιά για προκλητική ενέργεια με ελληνική σημαία.
  • Οι Μ.Μ. (35) και Κ.Μ. (42) κατηγορούνται για υποκίνηση μίσους και εχθρότητας.
  • Το περιστατικό συνέβη τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας.
  • Οι τουρίστες παραπέμφθηκαν στο δικαστήριο και οδηγήθηκαν στη φυλακή.
  • Η σημαία που επιδείχθηκε είχε την επιγραφή "Να είσαι Ορθόδοξος ή να πεθάνεις".

Δύο Έλληνες τουρίστες, ο 35χρονος Μ.Μ. και η 42χρονη  Κ.Μ. συνελήφθησαν στην Αγιά Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη, καθώς τη Μεγάλη Πέμπτη φέρονται σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ «να έκαναν βιντεοσκόπηση μέσα στο τζαμί επιδεικνύοντας μια σημαία με θρησκευτικό και ιδεολογικό περιεχόμενο για προκλητικούς σκοπούς». 

Έλληνες χόρεψαν χασάπικο μπροστά στην Αγιά Σοφιά - Αντιδράσεις από Τουρκία

Η Sozcu αναφέρει στο site της ότι «το περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας του τζαμιού και ότι οι 2 ύποπτοι οι οποίοι προσήχθησαν από τις αστυνομικές ομάδες, συνελήφθησαν με εντολή δικαστηρίου με την κατηγορία της υποκίνησης μίσους και εχθρότητας ή ταπείνωσης του κοινού».

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα το περιστατικό συνέβη τη Μεγάλη Πέμτπη 9 Απριλίου περίπου στις 3:20 μ.μ. «στο Τζαμί της Αγίας Σοφίας στο Φατίχ». Όπως προσθέτει, «σύμφωνα με αναφορές, ομάδες του Αστυνομικού Τμήματος της Κωνσταντινούπολης μετέβησαν στη διεύθυνση αφού έλαβαν πληροφορίες για προκλητική ενέργεια που έλαβε χώρα μέσα στο τζαμί. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι δύο αλλοδαποί, οι Μ.Μ. και Κ.Μ., είχαν επιδείξει σημαίες με θρησκευτικό και ιδεολογικό περιεχόμενο μέσα στο τζαμί για προκλητικούς σκοπούς και κατέγραψαν τα γεγονότα σε βίντεο».

 

Η τουρκική εφημερίδα - όπως και άλλα ΜΜΕ της Τουρκίας - κάνει λόγο επίσης για «αυθάδη πρόκληση στην Αγιά Σοφιά» και αναφέρει  ότι «οι αστυνομικές ομάδες ξεκίνησαν αρχικά έρευνα με βάση το υλικό που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας του τζαμιού, διαπίστωσαν ότι οι ύποπτοι διέμεναν σε ξενοδοχείο στη συνοικία Μπαλάτ και ότι στην επιχείρηση που διεξήχθη, 2 ύποπτοι συνελήφθησαν». 

Τουρκία: Άγνωστος άνοιξε πυρ σε σχολείο - Τουλάχιστον 18 τραυματίες

Αναφέρει επίσης ότι «ακολουθώντας τις διαδικασίες στο αστυνομικό τμήμα, οι ύποπτοι ΜΜ και ΚΜ παραπέμφθηκαν στο δικαστήριο στις 11 Απριλίου 2026, με την κατηγορία της «υποκίνησης μίσους και εχθρότητας ή προσβολής του κοινού». Οι ύποπτοι συνελήφθησαν από το δικαστήριο και οδηγήθηκαν στη φυλακή». 

Αναφέρει ακόμα ότι η σημαία που υψώθηκε έφερε την επιγραφή «Να είσαι Ορθόδοξος ή να πεθάνεις» 
 

