Αγιά Σοφιά: Στη φυλακή δύο Έλληνες τουρίστες γιατί άνοιξαν ελληνική σημαία

Δύο Έλληνες τουρίστες, ο 35χρονος Μ.Μ. και η 42χρονη Κ.Μ. συνελήφθησαν στην Αγιά Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη, καθώς τη Μεγάλη Πέμπτη φέρονται σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ «να έκαναν βιντεοσκόπηση μέσα στο τζαμί επιδεικνύοντας μια σημαία με θρησκευτικό και ιδεολογικό περιεχόμενο για προκλητικούς σκοπούς».

Η Sozcu αναφέρει στο site της ότι «το περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας του τζαμιού και ότι οι 2 ύποπτοι οι οποίοι προσήχθησαν από τις αστυνομικές ομάδες, συνελήφθησαν με εντολή δικαστηρίου με την κατηγορία της υποκίνησης μίσους και εχθρότητας ή ταπείνωσης του κοινού».

Έλληνας τουρίστας με ελληνική σημαία στην Αγιά Σοφιά



Το ρεπορτάζ του NTV της Τουρκίας στο Ιnstagram για τη σύλληψη και φυλάκιση των δύο Ελλήνων τουριστών που άνοιξαν ελληνική σημαία στην Αγιά Σοφιά της Κωνσταντινούπολης

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα το περιστατικό συνέβη τη Μεγάλη Πέμτπη 9 Απριλίου περίπου στις 3:20 μ.μ. «στο Τζαμί της Αγίας Σοφίας στο Φατίχ». Όπως προσθέτει, «σύμφωνα με αναφορές, ομάδες του Αστυνομικού Τμήματος της Κωνσταντινούπολης μετέβησαν στη διεύθυνση αφού έλαβαν πληροφορίες για προκλητική ενέργεια που έλαβε χώρα μέσα στο τζαμί. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι δύο αλλοδαποί, οι Μ.Μ. και Κ.Μ., είχαν επιδείξει σημαίες με θρησκευτικό και ιδεολογικό περιεχόμενο μέσα στο τζαμί για προκλητικούς σκοπούς και κατέγραψαν τα γεγονότα σε βίντεο».

Τουρκικά ΜΜΕ: «Αυθάδης πρόκληση στην Αγία Σοφία»



Η τουρκική εφημερίδα - όπως και άλλα ΜΜΕ της Τουρκίας - κάνει λόγο επίσης για «αυθάδη πρόκληση στην Αγιά Σοφιά» και αναφέρει ότι «οι αστυνομικές ομάδες ξεκίνησαν αρχικά έρευνα με βάση το υλικό που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας του τζαμιού, διαπίστωσαν ότι οι ύποπτοι διέμεναν σε ξενοδοχείο στη συνοικία Μπαλάτ και ότι στην επιχείρηση που διεξήχθη, 2 ύποπτοι συνελήφθησαν».

Αναφέρει επίσης ότι «ακολουθώντας τις διαδικασίες στο αστυνομικό τμήμα, οι ύποπτοι ΜΜ και ΚΜ παραπέμφθηκαν στο δικαστήριο στις 11 Απριλίου 2026, με την κατηγορία της «υποκίνησης μίσους και εχθρότητας ή προσβολής του κοινού». Οι ύποπτοι συνελήφθησαν από το δικαστήριο και οδηγήθηκαν στη φυλακή».

Αναφέρει ακόμα ότι η σημαία που υψώθηκε έφερε την επιγραφή «Να είσαι Ορθόδοξος ή να πεθάνεις»

