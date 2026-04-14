Τουρκία: Άγνωστος άνοιξε πυρ σε σχολείο - Τουλάχιστον 18 τραυματίες

Αυτοκτόνησε ο δράστης

14.04.26 , 11:25 Τουρκία: Άγνωστος άνοιξε πυρ σε σχολείο - Τουλάχιστον 18 τραυματίες
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Χ (@CaglarDursun)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε λύκειο στη Σιβερέκ, στην επαρχία Σανλιούρφα της Τουρκίας, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε σχολικό συγκρότημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την επίθεση τραυματίστηκαν συνολικά 18 άτομα, ενώ ο δράστης φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το περιστατικό σημειώθηκε στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο «Αχμέτ Κογιούντζου», στη συνοικία Χασάν Τσελεμπί. Αμέσως σήμανε συναγερμός στις αρχές, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων να σπεύδουν στο σημείο, ενώ κινητοποιήθηκαν και ασθενοφόρα για τη μεταφορά των τραυματιών.

Παράλληλα, υπήρξαν αναφορές ότι ο ένοπλος κρατούσε μαθητές ομήρους εντός του σχολείου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως η εξέλιξη της κατάστασης.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν τουλάχιστον 18 άτομα, ανάμεσά τους επτά μαθητές και δύο εκπαιδευτικοί, ενώ άλλοι μαθητές φέρονται να τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, πηδώντας από παράθυρα.

Ο δράστης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν μαθητής του σχολείου. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης επικράτησε χάος, με αλλεπάλληλους πυροβολισμούς να προκαλούν πανικό σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της περιοχής, ενώ στιγμές τρόμου καταγράφηκαν σε βίντεο από κινητά τηλέφωνα.

 

Οι αρχές κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια τη μεγάλη πλειονότητα των μαθητών από το σχολικό συγκρότημα, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε και τέθηκε υπό αυστηρή επιτήρηση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις έρευνες των αρχών, ο δράστης έδωσε τέλος στη ζωή του, πυροβολώντας τον εαυτό του με το ίδιο όπλο που χρησιμοποίησε στην επίθεση.

