Τραμπ: «Υπογράφεται αύριο συμφωνία - Ανοίγει και το Ορμούζ»

Θρίλερ με την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (13/6/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι προγραμματίζεται να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν αύριο.
  • Μετά την υπογραφή, τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν για όλους, σύμφωνα με τον Τραμπ.
  • Το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αρνείται ότι η υπογραφή θα γίνει την Κυριακή.
  • Συζητούνται μέτρα ασφάλειας ναυσιπλοΐας και αποναρκοθέτησης στην περιοχή, χωρίς επίσημη δέσμευση από τη G7.
  • Η Τεχεράνη έχει επιστρατεύσει ψυχολόγους για να αναλύουν τις επικοινωνίες με τον Τραμπ.

Αργά το απόγευμα του Σαββάτου 13 Ιουνίου, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του, ισχυρίστηκε ότι η συμφωνία με το Ιράν προγραμματίζεται να υπογραφεί αύριο και ότι αμέσως μετά τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν για όλους. «Όταν όλα θα είναι ήρεμα», είπε, «θα μπούμε και θα πάρουμε την πυρηνική σκόνη».

Από την άλλη πλευρά, επιβεβαίωσαν επίσημα ότι όλα είναι έτοιμα για την ψηφιακή υπογραφή του Μνημονίου του Ισλαμαμπάντ αύριο. Ωστόσο, το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αρνείται ότι η υπογραφή θα γίνει την Κυριακή.

Ανατροπή σκηνικού: Ένα βήμα πριν την οριστική συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν!

Η Ουάσιγκτον συνεχίζει να μιλά για μια ισχυρή συμφωνία, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι συζητούνται η επαναλειτουργία των θαλάσσιων διαδρομών στο Ορμούζ, μέτρα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης με δυτική συμμετοχή, χωρίς όμως να έχει δημοσιοποιηθεί τελικό κείμενο ούτε επίσημη δέσμευση της G7 στο σύνολό της.

Το Ιράν, ωστόσο, ξεκαθαρίζει πως απαιτεί την πλήρη απομάκρυνση των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων από την περιοχή.

Τραμπ: Το κείμενο σε ΜΜΕ στο Ιράν δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα

Το Ιράν, ωστόσο, ξεκαθαρίζει πως απαιτεί την πλήρη απομάκρυνση των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων από την περιοχή.

Αποκάλυψη: Ψυχολόγοι στηην ιρανική ομάδα για το προφίλ του Τραμπ 

Τραμπ στο Fox News: To Ιράν διαπραγματεύεται μαζί μας για συμφωνία

Την ίδια ώρα, αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη ότι η Τεχεράνη επιστράτευσε κορυφαίους ψυχολόγους στη διαπραγματευτική της ομάδα, προκειμένου να επανεξετάζουν τα μηνύματα προτού αυτά μεταβιβαστούν στον Τραμπ. Ανέπτυξαν ένα ψυχολογικό προφίλ, ώστε να προσαρμόζουν ανάλογα τις επικοινωνίες τους.

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