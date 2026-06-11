Τραμπ στο Fox News: To Ιράν διαπραγματεύεται μαζί μας για συμφωνία

Αλλά προτιμά την κατάληψη του νησιού Χαργκ στα Στενά του Ορμούζ

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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Photo: AP Images
Οι εξελίξεις για ΗΠΑ - Ιράν και η διαπραγμάτευση (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με το Ιράν για συμφωνία, αλλά προτιμά την κατάληψη του νησιού Χαργκ.
  • Ο Τραμπ προειδοποίησε για ενδεχόμενο βομβαρδισμού του Ιράν, αλλά εξέφρασε την επιθυμία να αποφευχθούν σοβαρές επιπτώσεις στους πολίτες.
  • Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζονται παρά τις πρόσφατες ανταλλαγές πυρών, σύμφωνα με το CNN.
  • Η αντιπροσωπεία του Κατάρ αποχώρησε από την Τεχεράνη μετά από διαπραγματεύσεις με Ιρανούς αξιωματούχους.
  • Το Πακιστάν κάλεσε σε διπλωματία και διάλογο για την επίτευξη λύσης στην περιοχή.

Οι ΗΠΑ  μιλούν ακόμη με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News. Διαπραγματεύονται μαζί μας για να γίνει συμφωνία, αλλά είναι υπερήφανοι, είπε προσθέτοντας ότι αυτός προτιμά την κατάληψη του νησιού Χαργκ, κόμβου των ενεργειακών υποδομών του Ιράν.

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Μάλλον δεν θα χτυπήσω γέφυρες και ενεργειακούς σταθμούς, είπε στο Fox News, αναφερόμενος στην προειδοποίηση που έκανε προηγουμένως μέσω του Truth Social ότι «οι ΗΠΑ θα πλήξουν με ΜΕΓΑΛΗ ΣΦΟΔΡΟΤΗΤΑ απόψε το Ιράν».

Οι άνθρωποι δεν θα μπορούν πιουν νερό, δεν θέλω να το κάνω αυτό, είπε. Θα υπάρξει βομβαρδισμός απόψε, μεγαλύτερος, ισχυρότερος,  επανέλαβε ο Τραμπ στο  Fox News.

 

CNN: Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν προχωρούν 

Οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν προχωρούν καθώς διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύκτας, μετέδωσε νωρίτερα σήμερα το CNN επικαλούμενο διπλωματική πηγή.

Οι συνομιλίες συνεχίστηκαν παρά τις ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που απειλούν να περιπλέξουν τις διπλωματικές προσπάθειες.

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Στο μεταξύ οι διαπραγματευτές του Κατάρ αποχώρησαν σήμερα από την Τεχεράνη, όπου είχαν μεταβεί χθες σε μια προσπάθεια να αμβλύνουν τις διαφωνίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, δήλωσε στο AFP διπλωμάτης που έχει γνώση των συνομιλιών.

«Η αντιπροσωπεία του Κατάρ αποχώρησε από την Τεχεράνη σήμερα το πρωί έπειτα από συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, που διεξήχθησαν σε συντονισμό με τις ΗΠΑ και οι οποίες διήρκεσαν ως τις πρώτες πρωινές ώρες», εξήγησε ο διπλωμάτης που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

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Από την πλευρά του το Πακιστάν, χώρα που μεσολαβεί για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, επέκρινε σήμερα τη στρατιωτική «κλιμάκωση» που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή και επανέλαβε τη δέσμευσή του σε μια «λύση έπειτα από διαπραγμάτευση».

«Η διπλωματία και ο διάλογος πρέπει να αποτελούν τις βασικές αρχές για να καταλήξουμε σε μια λύση έπειτα από διαπραγμάτευση αναφορικά με όλα τα ζητήματα για τα οποία υπάρχουν διαφωνίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών Ταχίρ Αντράμπι.
 

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