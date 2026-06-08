«Φλέγεται» ξανά η Μέση Ανατολή: Εκρήξεις στο Ιράν από πυραυλική επίθεση

Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP
Το Ισραήλ χτύπησε στρατιωτικούς στόχους του Ιράν / SKAI

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Η Μέση Ανατολή βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας, καθώς η ένταση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ κλιμακώνεται και πάλι με ταχύ ρυθμό. Το τελευταίο 24ωρο σημαδεύτηκε από νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά ισραηλινών στόχων και την άμεση στρατιωτική απάντηση του Τελ Αβίβ με πλήγματα σε ιρανικό έδαφος.

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Οι Φρουροί της Επανάστασης αναφέρθηκαν «στην αρχή μιας ολόκληρης εβδομάδας συνεχών πληγμάτων».

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς περιοχές του βόρειου Ισραήλ, ενεργοποιώντας τα συστήματα αεράμυνας και προκαλώντας συναγερμό σε πολλές πόλεις. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι μεγάλο μέρος των πυραύλων αναχαιτίστηκε, ωστόσο η επίθεση θεωρήθηκε μία από τις σοβαρότερες των τελευταίων εβδομάδων.

Η απάντηση του Ισραήλ δεν άργησε να έρθει. Τις πρώτες πρωινές ώρες, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Εκρήξεις αναφέρθηκαν στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και το Ισφαχάν, με τις ισραηλινές αρχές να υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις είχαν στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές που σχετίζονται με τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Παράλληλα, η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, μια κρίσιμη θαλάσσια δίοδο για το παγκόσμιο εμπόριο. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις διεθνείς μεταφορές και να αυξήσει περαιτέρω τις ανησυχίες για τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης.

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Επίθεση του Ισραήλ στο πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν

Πετροχημικό εργοστάσιο στην πόλη Μαχσαχέρ στο νοτιοδυτικό Ιράν βομβάρδισε το Ισραήλ λίγο πριν τις 8 το πρωί της Δευτέρας 8/6.

Την είδηση έκανε γνωστή ο IDF, με ανάρτησή του. 

Διπλωματικές πρωτοβουλίες βρίσκονται σε εξέλιξη, με μεγάλες δυνάμεις να απευθύνουν εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση. Ωστόσο, οι στρατιωτικές κινήσεις και από τις δύο πλευρές δείχνουν ότι η κρίση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη.

Καθώς οι εξελίξεις διαδέχονται η μία την άλλη, η Μέση Ανατολή εισέρχεται σε μία ακόμη περίοδο αβεβαιότητας, με τον κίνδυνο μιας ευρύτερης σύρραξης να παραμένει υπαρκτός και τις διεθνείς ισορροπίες να δοκιμάζονται καθημερινά.

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