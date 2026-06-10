Ιρανική αντεπίθεση έπληξε αμερικανικές βάσεις σε επτά χώρες της περιοχής, απαντώντας στα πρωινά αεροπορικά χτυπήματα των ΗΠΑ / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων Star

Η μεγαλύτερη κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ εκτυλίσσεται τις τελευταίες ώρες, με τις διαπραγματεύσεις για συμφωνία να βρίσκονται στον αέρα.

Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν μετά την κατάρριψη στρατιωτικού ελικοπτέρου Apache από drone.

Το Ιράν ανταπέδωσε χθες βράδυ τα πυρά με 21 επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στη Μέση Ανατολή.

Είναι η σφοδρότερη ανταλλαγή πυρών από την εκεχειρία που συμφωνήθηκε στις 8 Απριλίου.

Οι στρατιώτες του ελικοπτέρου διασώθηκαν και απομακρύνθηκαν από μη επανδρωμένα σκάφη. Η κυβέρνηση της Τεχεράνης δεν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε σε ανάρτησή του στο TruthSocial (μέσο κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει):

«Ο στρατός του Ιράν είναι ένα απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος του, όπως το Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία τους, δεν υπάρχουν πια - Έχουν ηττηθεί ολοκληρωτικά. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καμία δράση. Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!! Χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική γι' αυτούς, τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα!!! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Η απειλή του Τραμπ ότι το Ιράν θα πρέπει να «πληρώσει το τίμημα» αφού «άργησε» να συμφωνήσει σε ειρηνευτική συμφωνία προκαλεί νέα αβεβαιότητα για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Η ανάρτησή του σηματοδοτεί μια δραματική αλλαγή σε σχέση με την αισιοδοξία που εξέφραζε πριν από λίγες μόλις ημέρες, όταν ανέφερε ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη ήταν θέμα ημερών, αν όχι ωρών.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ σήμερα το πρωί, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι χρησιμοποίησε το καταρριφθέν ελικόπτερο Apache «ως πρόσχημα» για να ξεκινήσει τις επιθέσεις.

Οι αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ιράν χθες στόχευσαν ιρανικούς σταθμούς ελέγχου εδάφους και εγκαταστάσεις ραντάρ επιτήρησης που τους βοηθούν να εκτοξεύουν πυραύλους και drones, καθώς και συστήματα αεροπορικής άμυνας σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις κατά μήκος και εντός του Στενού του Ορμούζ, δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της ιρανικής κυβέρνησης, Mizan, από τις αμερικανικές επιθέσεις χτυπήθηκαν και δύο δεξαμενές νερού, με αποτέλεσμα περίπου 20.000 Ιρανοί να έχουν χάσει την πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Το Mizan ανέφερε ότι, με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, οι συνθήκες για τους κατοίκους είναι «εξαιρετικά δύσκολες και κρίσιμες».

Το Ιράν εκτόξευσε χθες το βράδυ πολλαπλούς πυραύλους και drones, στοχεύοντας τοποθεσίες στο Μπαχρέιν, την Ιορδανία και το Κουβέιτ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ενώ πολλοί από τους πυραύλους είχαν ως στόχο Αμερικανούς στρατιωτικούς και βάσεις όπου διαμένουν Αμερικανοί.

Οι περισσότεροι αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, ενώ δεν υπήρξαν θύματα.