Ανατροπή σκηνικού: Ένα βήμα πριν την οριστική συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν!

ΥΠΕΞ Ιράν: «Πιο κοντά από ποτέ» - Για τελικό κείμενο μιλά το Πακιστάν

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Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν (βίντεο Star)

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Κοντά σε μια ιστορική συμφωνία εμφανίζονται ΗΠΑ και Ιράν, παρά το  απόλυτο θρίλερ που προηγήθηκε!  

Αργά το απόγευμα και παρά την προαναγγελία συμφωνίας από τον ίδιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε στάση καταγγέλλοντας την Τεχεράνη για ψευδείς διαρροές και επιθέσεις στο Ορμούζ. 

Τραμπ στο Fox News: To Ιράν διαπραγματεύεται μαζί μας για συμφωνία

Όπως μετέδωσε η Δέσποινα Μανδελενάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, μέχρι νωρίς το απόγευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωνε θριαμβευτικά ότι τερμάτισε τον πόλεμο, βέβαιος ότι οι βασικές γραμμές έχουν συμφωνηθεί. Όλα αυτά όμως ανατράπηκαν με μια οργισμένη ανάρτησή του, όπου χαρακτήρισε fake news τους όρους που διέρρευσε η Τεχεράνη, όπως την εξαίρεση του ιρανικού πυραυλικού προγράμματος. 

Τραμπ: Το κείμενο σε ΜΜΕ στο Ιράν δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα

«Πολύ άτιμοι άνθρωποι για να διαπραγματεύεται κανείς μαζί τους» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η οργισμένη ανάρτηση Τραμπ για τους Ιρανούς  

Η οργισμένη ανάρτηση Τραμπ για τους Ιρανούς 

Όμως  ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε στη συνέχεια από την πλευρά του: «Είμαστε πιο κοντά από ποτέ στο Μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ». Την ανάρτηση αυτή την έκανε μάλιστα repost ο Ντόναλντ Τραμπ.  Ένας απόλυτος διπλωματικός μύλος! 

Η ανάρτηση του ΥΠΕΞ του Ιράν

Η ανάρτηση του ΥΠΕΞ του Ιράν 

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της ημέρας, όμως, είναι ότι ο Νετανιάχου βρισκόταν στο απόλυτο σκοτάδι. Έμαθε για το deal από το... Truth Social.

Σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής ο πρωθυπουργός του Πακιστάν λέει ότι έχει επιτευχθεί ένα τελικό συμφωνημένο κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας.  
 

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