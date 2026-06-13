Ομόνοια: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της παράσυρσης 50χρονου

Τι λέει το θύμα αποκλειστικά στο Star

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (13/6/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε 50χρονο στην Ομόνοια και εγκατέλειψε το σημείο.
  • Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, ενώ κατέγραψε την εμπειρία του μέσω κάμερας.
  • Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή της παράσυρσης, με τον οδηγό να φεύγει χωρίς να βοηθήσει.
  • Βέλγοι τουρίστες, που ήταν γιατροί, προσέφεραν βοήθεια στον τραυματία.
  • Η σύζυγος του θύματος ζητάει δικαιοσύνη και απευθύνει μήνυμα στον οδηγό.

Ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε, στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας, στην Ομόνοια, έναν πενηντάχρονο άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. «Ποιος έδωσε σε αυτόν τον άνθρωπο δίπλωμα;», λέει το θύμα αποκλειστικά μέσα από το νοσοκομείο στην κάμερα του STAR και τον Βαγγέλη Γκούμα, ο οποίος εξασφάλισε και βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της παράσυρσης.

Ομόνοια: Ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε κι εγκατέλειψε 50χρονο

Ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε, στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας.

Στο βίντεο καταγράφηκε η στιγμή που το λευκό αυτοκίνητο χτυπά και εκσφενδονίζει στον αέρα τον πενηντάχρονο, ο οποίος προσπαθεί να διασχίσει την οδό Πειραιώς, σε απόσταση αναπνοής από την πλατεία Ομονοίας. Η εικόνα σοκάρει, όπως σοκάρει και η κίνηση του οδηγού να μην βοηθήσει, αλλά να φύγει από το σημείο.

Ομόνοια: «Ποιος έδωσε δίπλωμα σε αυτόν που με χτύπησε;»

«Αυτός ή αυτή δεν είναι οδηγός. Ποιος έδωσε δίπλωμα; Δεν οδηγούσε καλά», λέει το θύμα της παράσυρσης. 

Οι λέξεις βγαίνουν με δυσκολία από το στόμα του ανθρώπου που παρασύρθηκε χθες (12/6), λίγο πριν από τις εννέα το βράδυ, από έναν ασυνείδητο οδηγό, ο οποίος αντί να σταματήσει, πάτησε γκάζι και έφυγε.

«Αυτός ή αυτή δεν είναι οδηγός. Ποιος έδωσε δίπλωμα; Δεν οδηγούσε καλά», λέει το θύμα της παράσυρσης. 

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το αυτοκίνητο να κινείται επί της Πειραιώς. Στα πλάνα φαίνεται πως τον χτυπά και σχεδόν αμέσως οι περαστικοί τρέχουν προς το σημείο για να βοηθήσουν τον τραυματία, που αιμορραγεί στην άσφαλτο. Για καλή του τύχη, κοντά του βρέθηκαν αμέσως Βέλγοι τουρίστες που ήταν γιατροί.

Ομόνοια: Βίντεο - ντοκουμέντο - «Βοήθησαν τον τραυματία τουρίστες που ήταν γιατροί»

Ομόνοια: Βίντεο - ντοκουμέντο - «Βοήθησαν τον τραυματία τουρίστες που ήταν γιατροί»

Το τροχαίο ατύχημα έγινε στο σημείο όπου βρισκόμαστε, σχεδόν πάνω στην πλατεία Ομονοίας. Ο ασυνείδητος οδηγός, αφού χτύπησε τον πεζό, στη συνέχεια έφυγε από το σημείο.

Ο πρώτος άνθρωπος που ειδοποιήθηκε ήταν η σύζυγός του, η οποία έτρεξε στο πλευρό του. «Όταν τον είδα, τρόμαξα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω σε τι κατάσταση βρισκόταν», λέει η κ. Μαρία. 

«Να βρεθεί και να τιμωρηθεί», προσθέτει απ' την πλευρά του το θύμα. 

«Να βρεθεί και να τιμωρηθεί», προσθέτει απ' την πλευρά του το θύμα. 

Η σύζυγός του, μέσα από το STAR, απευθύνει ένα μήνυμα στον ασυνείδητο οδηγό. «Ποιος είσαι δεν ξέρω. Πώς κοιμήθηκες; Αν έχεις οικογένεια, πώς θα ένιωθες αν συνέβαινε στην οικογένειά σου αυτό που έχει συμβεί στη δική μας;»

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