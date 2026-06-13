Ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε, στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας, στην Ομόνοια, έναν πενηντάχρονο άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. «Ποιος έδωσε σε αυτόν τον άνθρωπο δίπλωμα;», λέει το θύμα αποκλειστικά μέσα από το νοσοκομείο στην κάμερα του STAR και τον Βαγγέλη Γκούμα, ο οποίος εξασφάλισε και βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της παράσυρσης.

Στο βίντεο καταγράφηκε η στιγμή που το λευκό αυτοκίνητο χτυπά και εκσφενδονίζει στον αέρα τον πενηντάχρονο, ο οποίος προσπαθεί να διασχίσει την οδό Πειραιώς, σε απόσταση αναπνοής από την πλατεία Ομονοίας. Η εικόνα σοκάρει, όπως σοκάρει και η κίνηση του οδηγού να μην βοηθήσει, αλλά να φύγει από το σημείο.

Ομόνοια: «Ποιος έδωσε δίπλωμα σε αυτόν που με χτύπησε;»

«Αυτός ή αυτή δεν είναι οδηγός. Ποιος έδωσε δίπλωμα; Δεν οδηγούσε καλά», λέει το θύμα της παράσυρσης.

Οι λέξεις βγαίνουν με δυσκολία από το στόμα του ανθρώπου που παρασύρθηκε χθες (12/6), λίγο πριν από τις εννέα το βράδυ, από έναν ασυνείδητο οδηγό, ο οποίος αντί να σταματήσει, πάτησε γκάζι και έφυγε.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το αυτοκίνητο να κινείται επί της Πειραιώς. Στα πλάνα φαίνεται πως τον χτυπά και σχεδόν αμέσως οι περαστικοί τρέχουν προς το σημείο για να βοηθήσουν τον τραυματία, που αιμορραγεί στην άσφαλτο. Για καλή του τύχη, κοντά του βρέθηκαν αμέσως Βέλγοι τουρίστες που ήταν γιατροί.

Ομόνοια: Βίντεο - ντοκουμέντο - «Βοήθησαν τον τραυματία τουρίστες που ήταν γιατροί»

Το τροχαίο ατύχημα έγινε στο σημείο όπου βρισκόμαστε, σχεδόν πάνω στην πλατεία Ομονοίας. Ο ασυνείδητος οδηγός, αφού χτύπησε τον πεζό, στη συνέχεια έφυγε από το σημείο.

Ο πρώτος άνθρωπος που ειδοποιήθηκε ήταν η σύζυγός του, η οποία έτρεξε στο πλευρό του. «Όταν τον είδα, τρόμαξα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω σε τι κατάσταση βρισκόταν», λέει η κ. Μαρία.

«Να βρεθεί και να τιμωρηθεί», προσθέτει απ' την πλευρά του το θύμα.

Η σύζυγός του, μέσα από το STAR, απευθύνει ένα μήνυμα στον ασυνείδητο οδηγό. «Ποιος είσαι δεν ξέρω. Πώς κοιμήθηκες; Αν έχεις οικογένεια, πώς θα ένιωθες αν συνέβαινε στην οικογένειά σου αυτό που έχει συμβεί στη δική μας;»