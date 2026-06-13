Ομόνοια: Ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε κι εγκατέλειψε 50χρονο

Οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας, στην Ομόνοια, έναν 50χρονο άνδρα ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Το ρεπορτάζ για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star είναι το Βαγγέλη Γκούμα.

Η Τροχαία Αττικής έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να συλλάβει τον ασυνείδητο οδηγό που χτύπησε τον άνθρωπο.

Όλα ξεκίνησαν λίγα λεπτά πριν από τις 9, περίπου στις 9 παρά τέταρτο. Ο άνθρωπος προσπάθησε να διασχίσει την Πειραιώς στο ύψος της πλατείας Ομονοίας. Το λευκό αυτοκίνητο, όπως περιγράφουν οι μάρτυρες τότε, το οποίο κινούνταν με ταχύτητα, τον χτύπησε. Ο άνθρωπος έπεσε κάτω. Το αυτοκίνητο σταμάτησε ελάχιστα μέτρα πιο κάτω. Ο οδηγός δε βγήκε έξω και στη συνέχεια πάτησε γκάζι και έφυγε.

Ο άνθρωπος αυτός, μέσα στην ατυχία του ήταν και τυχερός, καθώς σε ένα κατάστημα στην οδό Πειραιώς, ένα κατάστημα με τουριστικά είδη, ήταν μέσα τρεις τουρίστες οι οποίοι έτυχε να είναι και γιατροί. Οι άνθρωποι έτρεξαν αμέσως στο σημείο, του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο και να τον μεταφέρουν γρήγορα στο νοσοκομείο. Τώρα, νοσηλεύεται με βαριά τραύματα.