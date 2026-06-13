Ομόνοια: Ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε κι εγκατέλειψε 50χρονο

Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.06.26 , 19:07 Κρήτη: Κακουργηματική δίωξη στον παππού για τον θάνατο του 18 μηνών βρέφους
13.06.26 , 18:23 Αίγιο: Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό
13.06.26 , 17:42 Ομόνοια: Ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε κι εγκατέλειψε 50χρονο
13.06.26 , 17:06 Χαλκιδική: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ για τον θάνατο του 19χρονου
13.06.26 , 15:59 Μητσοτάκης από τη Ρόδο: Νίκη της ΝΔ και τρίτη αυτοδυναμία
13.06.26 , 15:53 Σταματόπουλος για Παπανώτα: «Αν δεν απαντώ στα μηνύματα, υπάρχει λόγος»
13.06.26 , 15:31 Κακοκαιρία: Σφοδρές χαλοζοπτώσεις σε Θεσσαλία και Ήπειρο
13.06.26 , 15:03 Αίγιο: Θρήνος στην κηδεία μητέρας και γιου
13.06.26 , 14:41 Η συγκίνηση της Άσης Μπήλιου για τα 20 χρόνια Stars System
13.06.26 , 14:10 Μισή 13η σύνταξη αντί για επίδομα 300 ευρώ
13.06.26 , 14:00 Νομίζεις ότι οι άνθρωποι δεν σε συμπαθούν; Δες την έρευνα που σε διαψεύδει
13.06.26 , 14:00 Θέλεις πυκνά, γεμάτα και καλοσχηματισμένα φρύδια, ειδικά το καλοκαίρι;
13.06.26 , 13:58 Στην κορυφή της Ευρώπης η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού
13.06.26 , 13:42 Συντάξεις χωρίς πολύμηνη αναμονή: Τι αλλάζει στον e-ΕΦΚΑ
13.06.26 , 13:18 Θεσσαλονίκη: Νεκρή 56χρονη εργαζόμενη σε πλυντήρια
Wasan Alhashimi: Από το Ντουμπάι & το marketing στην κουζίνα του MasterChef
Μισή 13η σύνταξη αντί για επίδομα 300 ευρώ
Λιάγκας - Σκορδά: Στην αποφοίτηση του γιου τους, Δημήτρη
Δανάη Μπάρκα - Φάνης Μπότσης: Οι φωτογραφίες από το pre-wedding party τους
Η Ελένη Μενεγάκη υιοθέτησε το απόλυτο boho look του καλοκαιριού
Τουρισμός για Όλους 2026: Οι αιτήσεις για voucher έως 600 ευρώ
Βασίλης Κικίλιας: Το 1ο Μουντιάλ με τον γιο του & η ανάρτηση που ξεχώρισε
Κατερίνα Καινούργιου: Η σπάνια βραδινή έξοδος με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Άννα Βίσση: Έκλεψε τα βλέμματα με ιδιαίτερη apple bag στη Νέα Υόρκη
Δανάη Μπάρκα: Καλοκαιρινές βουτιές, λίγο πριν ντυθεί νυφούλα!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (13/6/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε 50χρονο στην Ομόνοια, Αθηνών.
  • Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 9:15 π.μ. κατά τη διάσχιση της Πειραιώς.
  • Ο οδηγός, μετά την παράσυρση, σταμάτησε και στη συνέχεια έφυγε με το αυτοκίνητο.
  • Τρεις τουρίστες-γιατροί παρείχαν πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου.
  • Ο 50χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο.

Οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας, στην Ομόνοια, έναν 50χρονο άνδρα ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Το ρεπορτάζ για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star είναι το Βαγγέλη Γκούμα. 

Η Τροχαία Αττικής έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να συλλάβει τον ασυνείδητο οδηγό που χτύπησε τον άνθρωπο.

Ομόνοια: Τρόλεϊ ακινητοποιείται από πτώση καλωδίου - Βίντεο Ντοκουμέντο

Όλα ξεκίνησαν λίγα λεπτά πριν από τις 9, περίπου στις 9 παρά τέταρτο. Ο άνθρωπος προσπάθησε να διασχίσει την Πειραιώς στο ύψος της πλατείας Ομονοίας. Το λευκό αυτοκίνητο, όπως περιγράφουν οι μάρτυρες τότε, το οποίο κινούνταν με ταχύτητα, τον χτύπησε. Ο άνθρωπος έπεσε κάτω. Το αυτοκίνητο σταμάτησε ελάχιστα μέτρα πιο κάτω. Ο οδηγός δε βγήκε έξω και στη συνέχεια πάτησε γκάζι και έφυγε.

Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο παρέσυρε πεζή - Με κάταγμα στο πόδι η 24χρονη

Ο άνθρωπος αυτός, μέσα στην ατυχία του ήταν και τυχερός, καθώς σε ένα κατάστημα στην οδό Πειραιώς, ένα κατάστημα με τουριστικά είδη, ήταν μέσα τρεις τουρίστες οι οποίοι έτυχε να είναι και γιατροί. Οι άνθρωποι έτρεξαν αμέσως στο σημείο, του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο και να τον μεταφέρουν γρήγορα στο νοσοκομείο. Τώρα, νοσηλεύεται με βαριά τραύματα.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΟΜΟΝΟΙΑ
 |
ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
 |
50ΧΡΟΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top