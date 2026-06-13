Τσίπρας: «Δεν έχω καλή προφορά στα αγγλικά γιατί δε σπούδασα στο Columbia»

Το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (13/6/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην προφορά του στα αγγλικά στο Forum του Οικονομικού Ταχυδρόμου.
  • Εξήγησε ότι δεν έχει καλή προφορά γιατί δεν σπούδασε στο Columbia, απευθύνοντας έμμεση κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
  • Επιβεβαίωσε ότι δεν προέρχεται από πολιτική οικογένεια και δεν είχε την προοπτική να γίνει πρωθυπουργός.
  • Η δήλωσή του ερμηνεύεται ως μήνυμα ότι η κοινωνική αφετηρία δεν είναι εμπόδιο στην πολιτική πορεία.
  • Ο Τσίπρας εμφανίστηκε πιο σίγουρος και απελευθερωμένος, αναγνωρίζοντας τις κριτικές των αντιπάλων του.

Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στα αγγλικά του, μιλώντας στο Forum του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Έθιξε ένα ζήτημα που ειχε σχολιαστεί ιδιαιτερα έντονα την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Ράνιας Τραγόμαλλου. 

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να αναδείξει το συγκεκριμένο απόσπασμα μέσω των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έχει καλή προφορά στα αγγλικά, είπε, γιατί δε σπούδασε στο Columbia, πετώντας το καρφί του στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

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Πρόσθεσε επίσης ότι δεν προέρχεται από πολιτική οικογένεια και δεν μεγάλωσε με την προοπτική να γίνει πρωθυπουργός. Με αυτή την κίνηση, ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίστηκε πιο απελευθερωμένος και ίσως και πιο σίγουρος για τον εαυτό του, χωρίς να αποφεύγει να μιλήσει ακόμη και για στοιχεία που οι πολιτικοί του αντίπαλοι έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιήσει ως πεδίο κριτικής. Αυτή του η αναφορά ερμηνεύεται και ως μήνυμα ότι η πολιτική διαδρομή και η κοινωνική αφετηρία δεν είναι ίδιες για όλους αλλά δεν αποτελούν απαραίτητα εμπόδιο στη δημόσια πορεία ενός πολιτικού. 

 

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