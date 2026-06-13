Κρήτη: Κακουργηματική δίωξη στον παππού για τον θάνατο του 18 μηνών βρέφους

Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη

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Πηγή: cretalive.gr / Εξωτερική φωτογραφία: Pixabay
Τραγωδία στο Ηράκλειο Κρήτης - Νεκρό βρέφος 18 μηνών / ERT

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 43χρονο παππού για τον θάνατο του 18 μηνών βρέφους σε τροχαίο στην Κρήτη.
  • Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια.
  • Ο παππούς παραπέμφθηκε στον ανακριτή για να απολογηθεί.
  • Το δυστύχημα έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες μεταφοράς του παιδιού.
  • Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη και οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ενώπιον της Δικαιοσύνης βρίσκεται ο 43χρονος παππούς του βρέφους που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Μεσαράς, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στην τοπική κοινωνία της Κρήτης.

Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο, καθώς και για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Μετά την άσκηση της δίωξης, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

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Το δυστύχημα, όπως αναφέρει το cretalive.gr, είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του βρέφους, ενώ παράλληλα προκάλεσε σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες μεταφοράς του παιδιού και τις ενέργειες του οδηγού πριν από τη σύγκρουση. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με την υπόθεση, αξιοποιώντας μαρτυρίες, πραγματογνωμοσύνες και τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τον τόπο του συμβάντος.

Η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια του παιδιού, ενώ συγγενείς και φίλοι παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις. Παράλληλα, η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την απώλεια του βρέφους, με πολλούς να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους προς τους γονείς.

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Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές να επιδιώκουν την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος. 

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