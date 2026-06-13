Τον λόγο που δεν απαντά στα μηνύματα που του στέλνει ο Δημήτρης Παπανώτας αποκάλυψε ο Παύλος Σταματόπουλος, κατόπιν σχετικής ερώτησης που δέχτηκε από τη Σίσσυ Χρηστίδου κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι».

«Δεν μπορώ να αποκαλύψω βέβαια το περιεχόμενο των μηνυμάτων, αλλά εγώ δύο λόγοι είναι που δεν απαντάω στα μηνύματα. Πρώτον, όταν δεν με αφορούν. Δηλαδή μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα που αφορά κάποιον άλλον άνθρωπο».

«Σημασία έχει ότι όταν δεν απαντάς σε κάποιο μήνυμα, υπάρχει κάποιος λόγος. Εγώ γενικότερα απαντάω στα μηνύματα, ακόμα και σε μηνύματα που βαριέμαι να απαντήσω. Το ζητούμενο είναι ότι εγώ και σαν άνθρωπος με τα μηνύματα δεν τα πάω καλά. Τα χρησιμοποιώ μόνο για βασικούς λόγους, «έλα φτάνω», «πού είσαι». Τώρα να γράφω μηνύματα-σεντόνια; Δεν θα το κάνω ποτέ στη ζωή μου».

«Σημασία έχει ότι δεν απαντάω γιατί δεν με αφορά. Δηλαδή το περιεχόμενο του μηνύματος δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε μένα. Επομένως δεν έχω κάτι να απαντήσω σε αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να το συνεχίσω γιατί ούτε ο Δημήτρης θέλει να το συνεχίσει», τόνισε ο Παύλος Σταματόπουλος.

Γιατί κάνει «ghosting» στα μηνύματα του Δημήτρη Παπανώτα ο Παύλος Σταματόπουλος;

Ο δημοσιογράφος και τηλεοπτικός παραγωγός είχε αναφέρει ότι το επίπεδο του Fipster είναι ίδιο με του Παύλου Σταματόπουλου, με τον τελευταίο να σχολιάζει με χιούμορ στις τηλεοπτικές κάμερες: «Είδα τη δήλωση του Παπανώτα ότι έχω ίδιο επίπεδο με το Fipster και το παίρνω ως χαριτωμένο παράπονο».

Ο Δημήτρης Παπανώτας απάντησε στις δηλώσεις του συναδέλφου του, δίνοντας έτσι νέα έκταση στο θέμα. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Μάλλον δεν έχει δει τι είπα. Είπα ότι του έχω στείλει μηνύματα και δεν απάντησε ποτέ. Του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου αφού θέλει να φτάσει στο επίπεδο του Fipster, εύχομαι να φτάσει κάποια στιγμή. Και η Τούνη κάνει χαμό, θέλει να γίνει και Τούνη;».