Παπανώτας: «Αν δεν του αρέσει του Τσιμιτσέλη η άποψη του Δημήτρη, ξυδάκι»

«Άδικες οι επιθέσεις που δέχεται ο Ουγγαρέζος» τόνισε ο δημοσιογράφος

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Τις δηλώσεις που έκανε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και ειδικότερα τη φράση πως «επειδή δεν του δόθηκαν ευκαιρίες στην τηλεόραση του γύρισε το μυαλό και τα βάζει με όλους»  σχολίασε ο Δημήτρης Παπανώτας. 


«Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, τι μπηχτή ήταν αυτή που είπε; Ότι “προφανώς ο Ουγγαρέζος, επειδή δεν του έχουν δοθεί οι ευκαιρίες που του αξίζουν, γι’ αυτό και με σχολιάζει”. Ότι “προφανώς έχει το σύμπλεγμα γιατί εγώ δεν πήρα εκπομπή και ο Τσιμιτσέλης πήρε;”.

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Αν δω τον Ουγγαρέζο δε θα του πω "γεια"»


Σαν να λέει ο Γιάννης ότι “εγώ που είμαι εκτός χώρου παρουσιαστών και δημοσιογράφων πήρα εκπομπή, ενώ ο Δημήτρης είναι 100 χρόνια στον χώρο και το δικαιούται αλλά δεν πήρε”. Δεν λέμε αν είναι σωστό ή όχι, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι εννοεί ο ένας για τον άλλο» είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Δημήτρης Παπανώτας/ φωτογραφία από ndp/ φωτογράφος: Νίκος Ζότος

Δημήτρης Παπανώτας/ φωτογραφία από ndp/ φωτογράφος: Νίκος Ζότος


Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής σχολίασε και την ατάκα του ηθοποιού και παρουσιαστή της εκπομπής “Όπου υπάρχει Ελλάδα” πως “κριτική δεν είναι να τα βάζεις με όλους και με όλα” τονίζοντας πως αυτή είναι η δουλειά του Δημήτρη Ουγγαρέζου, δηλαδή να σχολιάζει θέματα της επικαιρότητας.

«Εγώ νομίζω ότι είναι άδικες οι επιθέσεις προς τον Δημήτρη, γιατί αυτή είναι η δουλειά του, να έχει άποψη», παρατήρησε από την πλευρά του ο Δημήτρης Παπανώτας και πρόσθεσε: «Τώρα αν η άποψη δεν αρέσει στον κύριο Τσιμιτσέλη, ξιδάκι. Δεν είναι ανάγκη να βγαίνει να σχολιάζει».

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σε έξοδό τους το 2013/ φωτογραφία από NDP

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σε έξοδό τους το 2013/ φωτογραφία από NDP

H φιλία του Δημήτρη και του Γιάννη που έληξε άδοξα.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης τη σεζόν 2014-2015 δήλωναν πως είναι κολλητοί φίλοι. 

Ο παρουσιαστής μάλιστα είχε φιλοξενήσει στην εκπομπή του το «Ouga Challenge», τον ηθοποιό για τον οποίο ανέφερε πως είναι το γούρι του.Και ο ηθοποιός όμως ανέφερε πως εκτιμά τον παρουσιαστή και πως είναι φίλος του. Συχνά τους βλέπαμε μαζί και σε θεατρικές πρεμιέρες. 

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σε έξοδό τους το 2012/ φωτογραφία από NDP

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σε έξοδό τους το 2012/ φωτογραφία από NDP
 

Το 2025 δηλαδή μία δεκαετία μετά η φιλία τους έληξε άδοξα. Η αιτία φέρεται να ήταν τα σχόλια που έκανε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη όταν εκείνος ανέλαβε την παρουσίαση της εκπομπής "Όπου υπάρχει Ελλάδα". Είπε απλά πως σε μία εκπομπή δημοσιογραφικού περιεχομένου θα προτιμούσε δημοσιογράφους για παρουσιαστές και όχι ηθοποιούς. Αυτό φαίνεται να ενόχλησε τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Και να έφερε το τέλος της φιλίας τους. 

Μετά η κόντρα συνεχίστηκε με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη να αναφέρει πως ο Δημήτρης δεν χωνεύει ούτε τα αντερά του και πως αν τον δει έξω δεν θα του μιλήσει.

Σε συνέντευξη του ωστόσο στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ο ηθοποιός είπε πως θεωρεί τον Δημήτρη Ουγγαρέζο ταλαντούχο και καλό παιδί και πως το μυαλό του "πήρε ανάποδες επειδή κάποιοι δεν του έδωσαν στην τηλεόραση τις ευκαιρίες που και κατά τη γνώμη του του άξιζαν. 

 

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